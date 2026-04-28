Βόρεια Ιρλανδία: Ο New IRA απειλεί με βομβιστικές επιθέσεις στα σπίτια αστυνομικών

Σε συναγερμό βρίσκονται οι αστυνομικές αρχές και οι τοπικές κοινωνίες στη Βόρεια Ιρλανδία, μετά την βόμβα που τοποθέτησεη οργάνωση New IRA, έξω από αστυνομικό τμήμα του Μπέλφαστ το περασμένο Σάββατο (25.04.2026).

Ο New IRA, μία πολύ μικρότερη οργάνωση από τον ιστορικό IRA (Irish Republican Army), που αφοπλίσθηκε μετά την συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής στις 10 Απριλίου 1998, αναλαμβάνει συστηματικά την ευθύνη για οποιαδήποτε επίθεση στη Βόρεια Ιρλανδία, με κωδικοποιημένες ανακοινώσεις προς τις τοπικές εφημερίδες.

Έτσι έκανε και σημερινό (18.04.2026) δημοσίευμα της Irish News, που μεταφέρει ανακοίνωση της οργάνωσης, η οποία απειλεί ότι θα πραγματοποιήσει βομβιστικές επιθέσεις στα σπίτια των αστυνομικών.

Η οργάνωση δηλώνει στην ανακοίνωση που έλαβε η εφημερίδα Irish News και περιείχε κωδικό για την επιβεβαίωση της αυθεντικότητάς της ότι σκοπός της ήταν να σκοτώσει αστυνομικούς που θα έβγαιναν από το αστυνομικό τμήμα όταν ο οδηγός του παγιδευμένου οχήματος θα φώναζε ότι έχει τοποθετηθεί βόμβα όπως είχε λάβει εντολή να κάνει.

«Αν συνεχίσουν να παρενοχλούν τον ρεπουμπλικανικό πληθυσμό, η πρόθεσή μας είναι να βάλουμε βόμβες στα σπίτια τους, χωρίς προειδοποίηση», αναγράφεται στην ανακοίνωση.

Δεν υπήρξαν τραυματίες από την έκρηξη στο αστυνομικό τμήμα του Μπέλφαστ που πραγματοποιήθηκε με όχημα delivery ο οδηγός του οποίου εξαναγκάσθηκε να το οδηγήσει στο σημείο της επίθεσης, στην τελευταία απόπειρα της οργάνωσης να βάλει στο στόχαστρο αστυνομικούς σχεδόν 30 χρόνια μετά την ειρηνευτική συμφωνία που έβαλε τέλος στην βία στην Βόρεια Ιρλανδία.

Ο New IRA είναι μία από τις λίγες ενεργές οργανώσεις που αντιτίθενται στην ειρηνευτική συμφωνία του 1998. Βρίσκεται πίσω από πολλές επιθέσεις κατά της αστυνομίας, ανάμεσά τους και μία παρόμοια επίθεση με παγιδευμένο όχημα κατά αστυνομικού τμήματος στο Μπέλφαστ τον περασμένο μήνα.

Η στοχοθέτηση των αστυνομικών στα σπίτια τους αποτελεί κλιμάκωση των επιθέσεων της οργάνωσης. Ο τελευταίος αστυνομικός που σκοτώθηκε στην Βόρεια Ιρλανδία ήταν ο υπαστυνόμος Ρόναν Κερ σε ανατίναξη παγιδευμένου αυτοκινήτου έξω από το σπίτι του πριν από 15 χρόνια.

Ο ⁠New IRA απορρίπτει τους πολιτικούς συμβιβασμούς που οδήγησαν στην Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής, βάσει των οποίων η Βόρεια Ιρλανδία παραμένει τμήμα του Ηνωμένου Βασιλείου εκτός της περίπτωσης κατά την οποία η πλειοψηφία των ψηφοφόρων της ψηφίσει σε δημοψήφισμα υπέρ της ένωσής της με την Ιρλανδία.