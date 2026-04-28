Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Βόρεια Ιρλανδία: Ο New IRA απειλεί με βομβιστικές επιθέσεις στα σπίτια αστυνομικών

Ο New IRA είναι μία από τις λίγες ενεργές οργανώσεις που αντιτίθενται στην ειρηνευτική συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής του 1998 με το Ηνωμένο Βασίλειο
Τοιχογραφία στο Μπέλφαστ για τον IRA / EPA / PAUL MCERLANE

Σε συναγερμό βρίσκονται οι αστυνομικές αρχές και οι τοπικές κοινωνίες στη Βόρεια Ιρλανδία, μετά την βόμβα που τοποθέτησεη οργάνωση New IRA, έξω από αστυνομικό τμήμα του Μπέλφαστ το περασμένο Σάββατο (25.04.2026).

Ο New IRA, μία πολύ μικρότερη οργάνωση από τον ιστορικό IRA (Irish Republican Army), που αφοπλίσθηκε μετά την συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής στις 10 Απριλίου 1998, αναλαμβάνει συστηματικά την ευθύνη για οποιαδήποτε επίθεση στη Βόρεια Ιρλανδία, με κωδικοποιημένες ανακοινώσεις προς τις τοπικές εφημερίδες.

Έτσι έκανε και σημερινό (18.04.2026) δημοσίευμα της Irish News, που μεταφέρει ανακοίνωση της οργάνωσης, η οποία απειλεί ότι θα πραγματοποιήσει βομβιστικές επιθέσεις στα σπίτια των αστυνομικών.

Η οργάνωση δηλώνει στην ανακοίνωση που έλαβε η εφημερίδα Irish News και περιείχε κωδικό για την επιβεβαίωση της αυθεντικότητάς της ότι σκοπός της ήταν να σκοτώσει αστυνομικούς που θα έβγαιναν από το αστυνομικό τμήμα όταν ο οδηγός του παγιδευμένου οχήματος θα φώναζε ότι έχει τοποθετηθεί βόμβα όπως είχε λάβει εντολή να κάνει.

«Αν συνεχίσουν να παρενοχλούν τον ρεπουμπλικανικό πληθυσμό, η πρόθεσή μας είναι να βάλουμε βόμβες στα σπίτια τους, χωρίς προειδοποίηση», αναγράφεται στην ανακοίνωση.

Δεν υπήρξαν τραυματίες από την έκρηξη στο αστυνομικό τμήμα του Μπέλφαστ που πραγματοποιήθηκε με όχημα delivery ο οδηγός του οποίου εξαναγκάσθηκε να το οδηγήσει στο σημείο της επίθεσης, στην τελευταία απόπειρα της οργάνωσης να βάλει στο στόχαστρο αστυνομικούς σχεδόν 30 χρόνια μετά την ειρηνευτική συμφωνία που έβαλε τέλος στην βία στην Βόρεια Ιρλανδία.

Ο New IRA είναι μία από τις λίγες ενεργές οργανώσεις που αντιτίθενται στην ειρηνευτική συμφωνία του 1998. Βρίσκεται πίσω από πολλές επιθέσεις κατά της αστυνομίας, ανάμεσά τους και μία παρόμοια επίθεση με παγιδευμένο όχημα κατά αστυνομικού τμήματος στο Μπέλφαστ τον περασμένο μήνα.

Η στοχοθέτηση των αστυνομικών στα σπίτια τους αποτελεί κλιμάκωση των επιθέσεων της οργάνωσης. Ο τελευταίος αστυνομικός που σκοτώθηκε στην Βόρεια Ιρλανδία ήταν ο υπαστυνόμος Ρόναν Κερ σε ανατίναξη παγιδευμένου αυτοκινήτου έξω από το σπίτι του πριν από 15 χρόνια.

Ο ⁠New IRA απορρίπτει τους πολιτικούς συμβιβασμούς που οδήγησαν στην Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής, βάσει των οποίων η Βόρεια Ιρλανδία παραμένει τμήμα του Ηνωμένου Βασιλείου εκτός της περίπτωσης κατά την οποία η πλειοψηφία των ψηφοφόρων της ψηφίσει σε δημοψήφισμα υπέρ της ένωσής της με την Ιρλανδία.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
81
78
72
71
45
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
«Nord»: Το σούπερ γιοτ των 500 εκατ. δολαρίων που πέρασε τα Στενά του Ορμούζ – Συνδέεται με τον πλουσιότερο Ρώσο επιχειρηματία
Το πολυτελές γιοτ μήκους 142 μέτρων συνδέεται με τον υπό κυρώσεις Ρώσο δισεκατομμυριούχο Αλεξέι Μορντάσοφ και διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ το Σάββατο (25.05.2026) το πρωί
Το σούπερ γιοτ Nord
Αμπόλγασεμ Σαλαβάτι: Ο «δικαστής του θανάτου» που υπογράφει θανατικές ποινές στο Ιράν
Είναι ο πιο διαβόητος εκτελεστής του καθεστώτος του Ιράν - Έχει εκδώσει εκατοντάδες αποφάσεις - τουλάχιστον 328 - οι οποίες περιλαμβάνουν θανατικές ποινές, πολυετείς φυλακίσεις και εξορίες
Άντρας περπατάει με μία σημαία δίπλα σε φωτογραφίες κρατουμένων που εκτελέστηκαν στο Ιράν
Ο Τραμπ «στραγγαλίζει» το Ιράν «παίζοντας καθυστερήσεις» και χρησιμοποιεί το πετρέλαιο ως θηλιά
Ήδη το Ιράν αποθηκεύει πετρέλαιο σε πλωτά δεξαμενόπλοια και χρησιμοποιεί ακόμη εμπορευματοκιβώτια και παλιές παροπλισμένες δεξαμενές, ενώ επιχειρεί να το μεταφέρει στην Κίνα σιδηροδρομικώς
Πετρελαϊκές εγκαταστάσεις
Newsit logo
Newsit logo