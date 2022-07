H ΕΕ και οι ΗΠΑ χαιρέτισαν την έγκριση, από τη Βουλή της Βόρειας Μακεδονίας, της πρότασης της ΕΕ για το συμβιβασμό Σκοπίων – Σόφιας.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συνεχάρη τη Βόρεια Μακεδονία για την έγκριση της πρότασης της ΕΕ.

«Συγχαρητήρια στη Βόρεια Μακεδονία για την ψηφοφορία που τώρα ανοίγει το δρόμο για το άνοιγμα των ενταξιακών διαπραγματεύσεων σύντομα. Ήταν μια ιστορική ευκαιρία και την εκμεταλλεύτηκε. Ένα μεγάλο βήμα στην πορεία σας προς ένα ευρωπαϊκό μέλλον. Το μέλλον σου» έγραψε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε ανάρτησή της στο Twitter.

🇲🇰 Congratulations to North Macedonia on the vote that now paves the way for opening the accession negotiations rapidly.



It was a historic opportunity.



And you seized it.



A big step on your path towards a European future. Your future.