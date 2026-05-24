Βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο: Στο 33,6% η αποχή – Μικρό προβάδισμα δείχνουν τα exit poll για τον ΔΗΣΥ, 5ο το κόμμα του Φειδία

Ένας στους τρεις ψηφοφόρους αποφάσισε να μην προσέλθει στις κάλπες της Κύπρου, αφού η αποχή που καταγράφηκε έφτασε το 33,6%. Το τελικό ποσοστό συμμετοχής στις βουλευτικές εκλογές του 2026 ανήλθε στο 66,4%.

Με τις κάλπες να έχουν κλείσει και την καταμέτρηση για τις βουλευτικές εκλογές της Κύπρου να βρίσκονται σε εξέλιξη, τα exit poll, δείχνουν ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗ.ΣΥ) καταγράφει προβάδισμα με ποσοστά από 26,2% έως 30,2%, διατηρώντας μικρή αλλά σημαντική διαφορά από το ΑΚΕΛ.

Σύμφωνα με τον Γενικό Έφορο Εκλογών Ελίκκο Ηλία, στις εκλογές της Κυριακής 24.05.2026, προσήλθαν 378.150 ψηφοφόροι, από 569.182 που είχαν δικαίωμα ψήφου.

Σε σύγκριση με τις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές του 2021, η συμμετοχή ήταν αυξημένη μόλις κατά 2,5%.

Σύμφωνα με τον κ. Ηλία, στα 13 εκλογικά κέντρα του εξωτερικού ψήφισαν συνολικά 4.374 άτομα από σύνολο 6.501 δηλώσεων που είχαν υποβληθεί.

Στα 13 εκλογικά κέντρα που λειτούργησαν για την εκλογή Αντιπροσώπου της Θρησκευτικής Ομάδας των Μαρωνιτών, ψήφισαν 3.175 άτομα, από σύνολο 4.624 εγγεγραμμένων εκλογέων ή ποσοστό 68,7%.

Στη Λευκωσία, το τελικό ποσοστό συμμετοχής ανήλθε στο 67,2%, καταγράφοντας αύξηση σε σύγκριση με το 2021 κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες. Η συμμετοχή σε αυτές τις εκλογές στην πρωτεύουσα ήταν αυξημένη σε σύγκριση με τις ευρωεκλογές (65,8%), αλλά δεν έφτασε τα ποσοστά συμμετοχής των προεδρικών εκλογών (72,8%).

Η προσέλευση στη Λεμεσό ήταν αυξημένη μόλις κατά 0,9% σε σύγκριση με τις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές και έφτασε το 61,9%. Ήταν, όμως, αρκετά χαμηλότερα από τις προηγούμενες προεδρικές (69,3%) και ευρωβουλευτικές (65,4%).

Η Αμμόχωστος ήταν η μόνη επαρχία στην οποία καταγράφηκε μείωση στη συμμετοχή σε σύγκριση με τις προηγούμενες βουλευτικές, κατά 0,8%, παρόλο που κατέγραψε το ψηλότερο ποσοστό συμμετοχής παγκύπρια, φτάνοντας το 72,3%. Το ποσοστό ήταν παρόμοιο με αυτό των προεδρικών (73%), αλλά κάτω από αυτό των ευρωεκλογών (76,4%).

Στη Λάρνακα η συμμετοχή αυξήθηκε κατά 3,3% σε σύγκριση με το 2021, φτάνοντας το 67,3%. Το ποσοστό είναι αρκετά χαμηλότερο από τα ποσοστά που κατέγραψε η προσέλευση στις προεδρικές (72,3%) και στις ευρωεκλογές (70,3%).

Στην Πάφο η συμμετοχή στις εκλογές κινήθηκε στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, φτάνοντας το 71% (2021: 70,3%). Η προσέλευση ξεπέρασε αυτή των ευρωεκλογών (69,9%), αλλά όχι των προεδρικών (75,6%).

Η μεγαλύτερη αύξηση στη συμμετοχή σε σύγκριση με το 2021 καταγράφηκε στους ψηφοφόρους του εξωτερικού, που έφτασαν το 67,3%, κατά 5,4 ποσοστιαίες μονάδες περισσότερο από το 2021. Το ποσοστό συμμετοχής είναι αυξημένο σε σύγκριση και με τις ευρωεκλογές (61,6%), αλλά μειωμένο σε σύγκριση με τις προεδρικές (73,5%).

Τι δείχνουν τα exit polls

Σύμφωνα με το exit poll, ο Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗ.ΣΥ) καταγράφει προβάδισμα με ποσοστά από 26,2% έως 30,2%, διατηρώντας μικρή αλλά σημαντική διαφορά από το ΑΚΕΛ, το οποίο ακολουθεί με ποσοστά που κυμαίνονται μεταξύ 23,7% και 27,7%.

Στην τρίτη θέση φαίνεται να εδραιώνεται το ΕΛΑΜ, συγκεντρώνοντας από 10,8% έως 14,8%, επιβεβαιώνοντας τη σημαντική ενίσχυση της επιρροής του στο πολιτικό σκηνικό της Μεγαλονήσου. Τέταρτο καταγράφεται το ΔΗΚΟ με ποσοστά 6,5% έως 9,5%.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η παρουσία του κόμματος του ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου, το οποίο σύμφωνα με τα exit poll φαίνεται να καταλαμβάνει την πέμπτη θέση με ποσοστό από 4,4% έως 7,4%, καταγράφοντας αξιοσημείωτη δυναμική στην πρώτη του μεγάλη εκλογική δοκιμασία.

Το πολιτικό σκηνικό στην Κύπρο διαμορφώνεται πλέον με νέα δεδομένα, ενώ τα τελικά αποτελέσματα αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς θα καθορίσουν τις πολιτικές ισορροπίες και τις εξελίξεις της επόμενης ημέρας στη Μεγαλόνησο.