Την τελευταία της πνοή άφησε την Κυριακή (21/3) εν ώρα πτήσης η Γερμανίδα βουλευτής Karin Strenz, που εκλέγεται με το κόμμα της Άνγκελα Μέρκελ. Η 53χρονη πολιτικός επέστρεφε από την Κούβα μαζί με τον σύζυγό της.

Η Karin Strenz, όπως αναφέρει η Daily Mail, κατέρρευσε δίπλα στο άνδρα της καθώς επέστρεφαν αεροπορικώς από την Κούβα στην Φρανκφούρτη. Το πλήρωμα του αεροσκάφους προχώρησε σε αναγκαστική προσγείωση στο Shannon Airport στην Ιρλανδία και η 53χρονη πολιτικός διακομίσθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια θανάτου της Karin Strenz, ενώ αναμένεται η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Επίσης, δεν έχει διευκρινιστεί ποιος ήταν ο λόγος επίσκεψης της 53χρονης πολιτικού στην Κούβα.

