Βραδιά αποθέωσης για Μπαράκ και Μισέλ Ομπάμα στο Συνέδριο των Δημοκρατικών: Η στήριξη στην Κάμαλα Χάρις, τα «πυρά» και το τρολάρισμα στον Τραμπ

Την στήριξή τους στην Κάμαλα Χάρις επιβεβαίωσαν ο Μπάρακ Ομπάμα και η σύζυγός του Μισέλ Ομπάμα καλώντας τους Αμερικανούς να την ψηφίσουν.

Ο πρώτος Αφροαμερικανός πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Μπαράκ Ομπάμα, χρησιμοποιεί το σημαντικό πολιτικό του κεφάλαιο για να στηρίξει τη Κάμαλα Χάρις, η οποία επιδιώκει επίσης να γράψει ιστορία και να γίνει η πρώτη γυναίκα, η πρώτη μαύρη και η πρώτη Ασιάτισσα πρόεδρος της χώρας. Ταυτόχρονα δεν παραλείπει να πικάρει τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Δεν χρειαζόμαστε τέσσερα ακόμη χρόνια με νταηλίκι, ανικανότητα και χάος. Έχουμε ξαναδεί το έργο και όλοι ξέρουμε ότι το σίκουελ είναι συνήθως χειρότερο», τόνισε ο Μπαράκ Ομπάμα.

«Yes, she can» (Ναι, μπορεί), πρόσθεσε, προσαρμόζοντας το σύνθημα της πρώτης προεκλογικής του εκστρατείας το 2008 «Yes, we can» (Ναι, μπορούμε).

«Η Αμερική είναι έτοιμη για ένα νέο κεφάλαιο. Η Αμερική είναι έτοιμη για μια καλύτερη ιστορία. Είμαστε έτοιμοι για την πρόεδρο Κάμαλα Χάρις», πρόσθεσε.

Ο Ομπάμα επιτέθηκε και στον Τραμπ, τον Ρεπουμπλικάνο που τον διαδέχθηκε στον Λευκό Οίκο το 2017, και εξήρε τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, ο οποίος υπήρξε και αντιπρόεδρος του.

«Η ιστορία θα θυμάται τον Τζο Μπάιντεν ως έναν πρόεδρο που υπερασπίστηκε τη δημοκρατία σε μια περίοδο υψηλού κινδύνου. Είμαι περήφανος που τον αποκαλώ πρόεδρό μου, αλλά ακόμη πιο περήφανος που τον αποκαλώ φίλο», δήλωσε ο Ομπάμα, με το κοινό να απαντά φωνάζοντας: «Αγαπάμε τον Τζο».

Ο Μπάρακ Ομπάμα δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην εμμονή του Τραμπ για το «μέγεθος του πλήθους» και με μια υπαινικτική χειρονομία ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα ξεσήκωσε τον κόσμο κατά την ομιλία του Στο συνέδριο των Δημοκρατικών.

Ο Ομπάμα μίλησε για την «περίεργη εμμονή του Τραμπ με τα μεγέθη του πλήθους» και έδειξε με τα χέρια του σκορπώντας το γέλιο ανάμεσα στους συνέδρους, που έπιασαν το σαφές υπονοούμενο.

The DNC crowd *definitely* picked up on the innuendo when Barack Obama joked about Trump’s crowd sizes – then looked down at his hands.



Watch 👇https://t.co/wtL6IVOjo0 pic.twitter.com/eRWvparX9H