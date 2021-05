Ενας 18χρονος στην Βραζιλία επιτέθηκε με μαχαίρι και σκότωσε τρία παιδιά και δύο δασκάλους στην πόλη Σαουδάδες σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ο έφηβος πήγε στο κέντρο παιδικής μέριμνας για παιδιά ηλικίας μεταξύ 6 μηνών και δύο ετών και άρχισε να επιτίθεται τυχαία σε ανθρώπους.

Ο 18χρονος στην συνέχεια προσπάθησε να αυτοκτονήσει και σύμφωνα με τις πληροφορίες νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο.

Η κυβερνήτρια της πολιτείας της Σάντα Καταρίνα, Ντανιέλα Ρέινχερ, κήρυξε τρεις ημέρες πένθους για τα θύματα.

Suspeito de matar 3 crianças e uma professora no ataque a uma escola infantil de Saudades, no Oeste de Santa Catarina, foi detido na manhã de hoje (4). Segundo a policia, o jovem de 18 anos entrou na escola que tem crianças de 6 meses a 2 anos e com um facão atingiu as vítimas. pic.twitter.com/ZjXB9bshEt