Βραζιλία: 29 νεκροί και πολλοί αγνοούμενοι από κατολισθήσεις – Εικόνες καταστροφής από τόνους λάσπης και ισοπεδωμένα κτίρια

Συνεργεία και κάτοικοι δίνουν μάχη με τον χρόνο για να βρουν τους αγνοούμενους - Σκηνές αρχαίας τραγωδίας στις κατεστραμμένες γειτονιές - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ανανεώθηκε πριν 18 λεπτά
REUTERS
REUTERS/Pilar Olivares

Ανείπωτη τραγωδία στη Βραζιλία όπου πλήττεται τις τελευταίες ημέρες από σφοδρές βροχές. Η συνεχής βροχόπτωση προκάλεσε μαζικές κατολισθήσεις, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 29 ανθρώπων. Συνεργεία και κάτοικοι δίνουν σκληρή μάχη με τον χρόνο, προσπαθώντας να βρουν στα συντρίμμια τους 40 αγνοούμενους.

Μία από τις περιοχές της Βραζιλίας που δέχθηκε ένα από τα μεγαλύτερα χτυπήματα είναι στο Πάρκο Μπουρνιέ, σε πλαγιά λόφου στη Ζουίζ τζι Φόρα, μία πόλη στην οποία κατοικούν 540.000 άνθρωποι. Εκεί έχασαν τη ζωή τους 22 άτομα. Ο φακός των φωτορεπόρτερ τράβηξε στιγμιότυπο που φαίνονται άνδρες της πυροσβεστικής να βγάζουν από την λάσπη και τα συντρίμμια 12 σπιτιών, τη σορό ενός άνδρα. Οι κάτοικοι μετρούν ακόμη τις πληγές τους από την κατολίσθηση που ισοπέδωσε πολυκατοικίες και κατέστρεψες γειτονιές, σπίτια και τα όνειρά τους.

Στη γειτονική πόλη Ούμπα, από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις σκοτώθηκαν άλλα 7 άτομα.

REUTERS
REUTERS/Pilar Olivares
REUTERS
REUTERS/Pilar Olivares

Η δήμαρχος στη Ζουίζ τζι Φόρα, η Μαργκαρίντα Σαλομάου, κήρυξε χθες τα ξημερώματα κατάσταση καταστροφής, λόγω της «σοβαρής» κατάστασης εξαιτίας των «έντονων και επίμονων» βροχοπτώσεων, που προκάλεσαν κάπου είκοσι κατολισθήσεις.

Η πόλη ζει τον πιο βροχερό Φεβρουάριο της ιστορία της καθώς, μέσα σε λίγες ημέρες, έπεσε ποσότητα βροχής που κανονικά πέφτει μέσα σε έναν χρόνο.

REUTERS
REUTERS/Pilar Olivares
REUTERS
REUTERS/Pilar Olivares

Στο Πάρκο Μπουρνιέ, 12 σπίτια καταπλακώθηκαν, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματικός της πυροσβεστικής, ο Ντεμέτριους Γκουλάρτ. Πολλά από τα θύματα «βρίσκονταν μέσα στα σπίτια τους», κατέληξε..

«Η ζωή του βρίσκεται στα χέρια του Θεού. Είναι καλό παιδί, θα τέλειωνε τη στρατιωτική του θητεία, ήθελε να αγοράσει μηχανάκι», είπε 42χρονος για τον γιο του που καταπλακώθηκε από τα συντρίμμια του σπιτιού του.

REUTERS
REUTERS/Pilar Olivares
REUTERS
REUTERS/Pilar Olivares
REUTERS
REUTERS/Pilar Olivares

«Τουλάχιστον να βρούμε το πτώμα του, να μπορέσω να τον θάψω με αξιοπρέπεια», πρόσθεσε.

Δεκάδες κάτοικοι κοίταζαν τους πυροσβέστες, που εργάζονταν χωρίς σταματημό ψάχνοντας επιζώντες, με πρόσωπα βλοσυρά, με βλέμματα που δεν έκρυβαν την ανησυχία τους.

Αλλά «όσο περνούν οι ώρες, τόσο οι πιθανότητες να βρεθούν επιζώντες γίνονται πιο απειροελάχιστες», προειδοποίησε ο Πάουλου Χομπέρτου Μπερμούντες Χεζέντσε, συντονιστής της πολιτικής προστασίας στην πολιτεία Μίνας Ζεράις, που πήγε στο Πάρκο Μπουρνιέ για να αποτιμήσει τις ζημιές.

Εθελοντές πήγαν με φτυάρια να βοηθήσουν τους πυροσβέστες.

REUTERS
REUTERS/Pilar Olivares
REUTERS
REUTERS/Pilar Olivares

Η επιχείρηση διάσωσης και εντοπισμού έχει γίνει ακόμη πιο επικίνδυνη καθώς υπάρχει αυξημένος κίνδυνος να προκληθούν πλημμύρες και κατολισθήσεις. Ο ποταμός Παραϊμπούνα έχει υπερχειλίσει δημιουργώντας περισσότερα προβλήματα στις περιοχές που βρίσκονται κοντά στις όχθες του.

Οι αρχές ανέστειλαν τη λειτουργία των σχολείων στους πληγέντες δήμους.

Ορισμένοι κάτοικοι κατέγραψαν τραβώντας βίντεο με κινητά τηλέφωνα κτίρια που διαλύθηκαν μέσα σε δευτερόλεπτα.

«Η προτεραιότητά μας είναι να εγγυηθούμε τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας, την αποκατάσταση των βασικών υπηρεσιών, την αρωγή στους ανθρώπους που ξεσπιτώθηκαν και την υποστήριξη της ανοικοδόμησης», ανέφερε μέσω X ο πρόεδρος Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα.

Bruno Stephan
Bruno Stephan/Prefeitura de Juiz de Fora/Handout via REUTERS
REUTERS
REUTERS/Pilar Olivares
REUTERS
REUTERS/Pilar Olivares

Η Βραζιλία έχει ζήσει πολλές τραγωδίες εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων. Το 2024, πλημμύρες στον νότο άφησαν πίσω πάνω από 200 νεκρούς, ενώ οι πληγέντες έφτασαν τα 2 εκατομμύρια: επρόκειτο για μια από τις χειρότερες καταστροφές στη σύγχρονη ιστορία της Βραζιλίας.

Το 2022, σφοδρή καταιγίδα στοίχιζε τη ζωή σε 241 ανθρώπους στην Πετρόπολις, στην πολιτεία Ρίο ντε Ζανέιρο.

Ειδικοί συνδέουν τις περισσότερες από τις πρόσφατες φονικές καταστροφές με τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

Πληροφορίες από AFP

