Βραζιλία: 29 νεκροί και πολλοί αγνοούμενοι από κατολισθήσεις – Εικόνες καταστροφής από τόνους λάσπης και ισοπεδωμένα κτίρια

Ανείπωτη τραγωδία στη Βραζιλία όπου πλήττεται τις τελευταίες ημέρες από σφοδρές βροχές. Η συνεχής βροχόπτωση προκάλεσε μαζικές κατολισθήσεις, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 29 ανθρώπων. Συνεργεία και κάτοικοι δίνουν σκληρή μάχη με τον χρόνο, προσπαθώντας να βρουν στα συντρίμμια τους 40 αγνοούμενους.

Μία από τις περιοχές της Βραζιλίας που δέχθηκε ένα από τα μεγαλύτερα χτυπήματα είναι στο Πάρκο Μπουρνιέ, σε πλαγιά λόφου στη Ζουίζ τζι Φόρα, μία πόλη στην οποία κατοικούν 540.000 άνθρωποι. Εκεί έχασαν τη ζωή τους 22 άτομα. Ο φακός των φωτορεπόρτερ τράβηξε στιγμιότυπο που φαίνονται άνδρες της πυροσβεστικής να βγάζουν από την λάσπη και τα συντρίμμια 12 σπιτιών, τη σορό ενός άνδρα. Οι κάτοικοι μετρούν ακόμη τις πληγές τους από την κατολίσθηση που ισοπέδωσε πολυκατοικίες και κατέστρεψες γειτονιές, σπίτια και τα όνειρά τους.

Minas Gerais, Brazil: 25–30+ dead, 43 missing. Juiz de Fora & Ubá drowned in engineered floods and landslides. Record rain? Lies. This is geoengineering weapons cloud seeding, chemtrails, HAARP storms deliberately dropped on people to kill. Governments and elites running… pic.twitter.com/Xo970KS4P4 — WashingtonAmerica.Net (@WADailyNews) February 25, 2026

Στη γειτονική πόλη Ούμπα, από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις σκοτώθηκαν άλλα 7 άτομα.

Aftermath of deadly rain hitting Brazilhttps://t.co/YYpDQnexDM — Reuters (@Reuters) February 24, 2026

Η δήμαρχος στη Ζουίζ τζι Φόρα, η Μαργκαρίντα Σαλομάου, κήρυξε χθες τα ξημερώματα κατάσταση καταστροφής, λόγω της «σοβαρής» κατάστασης εξαιτίας των «έντονων και επίμονων» βροχοπτώσεων, που προκάλεσαν κάπου είκοσι κατολισθήσεις.

Η πόλη ζει τον πιο βροχερό Φεβρουάριο της ιστορία της καθώς, μέσα σε λίγες ημέρες, έπεσε ποσότητα βροχής που κανονικά πέφτει μέσα σε έναν χρόνο.

Στο Πάρκο Μπουρνιέ, 12 σπίτια καταπλακώθηκαν, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματικός της πυροσβεστικής, ο Ντεμέτριους Γκουλάρτ. Πολλά από τα θύματα «βρίσκονταν μέσα στα σπίτια τους», κατέληξε..

«Η ζωή του βρίσκεται στα χέρια του Θεού. Είναι καλό παιδί, θα τέλειωνε τη στρατιωτική του θητεία, ήθελε να αγοράσει μηχανάκι», είπε 42χρονος για τον γιο του που καταπλακώθηκε από τα συντρίμμια του σπιτιού του.

«Τουλάχιστον να βρούμε το πτώμα του, να μπορέσω να τον θάψω με αξιοπρέπεια», πρόσθεσε.

Torrential rain kills at least 22 people in Brazil’s southeastern state of Minas Gerais pic.twitter.com/Q0AtqO4aNB — TRT World Now (@TRTWorldNow) February 24, 2026

Δεκάδες κάτοικοι κοίταζαν τους πυροσβέστες, που εργάζονταν χωρίς σταματημό ψάχνοντας επιζώντες, με πρόσωπα βλοσυρά, με βλέμματα που δεν έκρυβαν την ανησυχία τους.

Αλλά «όσο περνούν οι ώρες, τόσο οι πιθανότητες να βρεθούν επιζώντες γίνονται πιο απειροελάχιστες», προειδοποίησε ο Πάουλου Χομπέρτου Μπερμούντες Χεζέντσε, συντονιστής της πολιτικής προστασίας στην πολιτεία Μίνας Ζεράις, που πήγε στο Πάρκο Μπουρνιέ για να αποτιμήσει τις ζημιές.

Εθελοντές πήγαν με φτυάρια να βοηθήσουν τους πυροσβέστες.

Η επιχείρηση διάσωσης και εντοπισμού έχει γίνει ακόμη πιο επικίνδυνη καθώς υπάρχει αυξημένος κίνδυνος να προκληθούν πλημμύρες και κατολισθήσεις. Ο ποταμός Παραϊμπούνα έχει υπερχειλίσει δημιουργώντας περισσότερα προβλήματα στις περιοχές που βρίσκονται κοντά στις όχθες του.



Heavy rain caused landslides and destruction. Authorities warn more rain and urge residents stay alert. pic.twitter.com/79BDnhNC1C — Info Room (@InfoR00M) February 24, 2026

Οι αρχές ανέστειλαν τη λειτουργία των σχολείων στους πληγέντες δήμους.

Ορισμένοι κάτοικοι κατέγραψαν τραβώντας βίντεο με κινητά τηλέφωνα κτίρια που διαλύθηκαν μέσα σε δευτερόλεπτα.

«Η προτεραιότητά μας είναι να εγγυηθούμε τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας, την αποκατάσταση των βασικών υπηρεσιών, την αρωγή στους ανθρώπους που ξεσπιτώθηκαν και την υποστήριξη της ανοικοδόμησης», ανέφερε μέσω X ο πρόεδρος Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα.

Η Βραζιλία έχει ζήσει πολλές τραγωδίες εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων. Το 2024, πλημμύρες στον νότο άφησαν πίσω πάνω από 200 νεκρούς, ενώ οι πληγέντες έφτασαν τα 2 εκατομμύρια: επρόκειτο για μια από τις χειρότερες καταστροφές στη σύγχρονη ιστορία της Βραζιλίας.

Το 2022, σφοδρή καταιγίδα στοίχιζε τη ζωή σε 241 ανθρώπους στην Πετρόπολις, στην πολιτεία Ρίο ντε Ζανέιρο.

Ειδικοί συνδέουν τις περισσότερες από τις πρόσφατες φονικές καταστροφές με τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

Πληροφορίες από AFP