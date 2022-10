Το πρώτο τηλεοπτικό ντιμπέιτ των Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα και Ζαΐρ Μπολσονάρο, δύο εβδομάδες προτού ανοίξουν οι κάλπες για τον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στην Βραζιλία, χαρακτηρίστηκε από συνεχείς επιθέσεις επί προσωπικού και από τους δύο υποψηφίους, με τους χαρακτηρισμούς να θυμίζουν περισσότερο… βραζιλιάνικο σήριαλ.

Η εκπομπή, που κράτησε κάτι λιγότερο από δύο ώρες και μεταδόθηκε από το τηλεοπτικό δίκτυο Bandeirantes ήταν αρκετή για να ακουστούν χαρακτηρισμοί όπως: «Δικτατορίσκε» και «εθνική ντροπή» μέσα σε μια θυελλώδη τηλεοπτική συζήτηση των υποψηφίων για τις εκλογές στην Βραζιλία.

Ο κεντροαριστερός πρώην πρόεδρος, Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα φάνηκε να παίρνει αρχικά το πλεονέκτημα, διατυπώνοντας βαριές κατηγορίες για τις «παραλείψεις καθήκοντος» του Ζαΐρ Μπολσονάρο κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού (πάνω από 687.000 νεκροί στη Βραζιλία).

Όμως ο ακροδεξιός, νυν αρχηγός του κράτους, μπήκε κι εκείνος στο παιχνίδι των επιθέσεων, προς το τέλος, επιμένοντας στο ζήτημα της διαφθοράς, ειδικά το τεράστιο σκάνδαλο γύρω από τη δημόσια επιχείρηση πετρελαίου Petrobras.

«Οι δύο υποψήφιοι είχαν τα πάνω και τα κάτω τους, όμως, γενικά, ο πρόεδρος Μπολσονάρο πήγε καλύτερα» στο μεγαλύτερο μέρος της εκπομπής, απέναντι στον «νευρικό» Λούλα, εκτίμησε μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο ο πολιτολόγος Κρίστοφερ Μεντόντσα.

«Λούλα, έπρεπε να πας σπίτι σου, να απολαύσεις τη ζωή, αντί να επιστρέφεις στον τόπο του εγκλήματος. Είσαι εθνική ντροπή!», εξακόντισε ο Ζαΐρ Μπολσονάρο, καταγγέλλοντας τη «διαφθορά που αφθονούσε στη Βραζιλία» κατά τη διάρκεια των δύο θητειών του προκατόχου του.

Ο Λούλα, από την πλευρά του, δεν δίστασε να χαρακτηρίσει τον απερχόμενο πρόεδρο «δικτατορίσκο», κατηγορώντας τον ιδίως πως έχει βαλθεί να αυξήσει τον αριθμό των μελών του Ανώτατου Δικαστηρίου για να αποδυναμώσει τη δικαστική εξουσία.

Όμως τού επιφύλαξε τις πιο βιτριολικές επιθέσεις για τη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης.

«Λόγω της παράλειψης καθήκοντος από πλευράς σου, πάνω από 680.000 άνθρωποι είναι νεκροί εξαιτίας της COVID στη Βραζιλία, ενώ οι μισοί και πλέον μπορούσαν να είχαν σωθεί», πολυβόλησε ο Λούλα, επισημαίνοντας ειδικά την καθυστέρηση στην αγορά εμβολίων.

«Λούλα, σταμάτα να λες ψέματα, ένας άνθρωπος στην ηλικία σου!», απάντησε ο 67χρονος πρόεδρος στον 76χρονο προκάτοχό του.

«Είσαι ο βασιλιάς των fake news, ο βασιλιάς της σαχλαμάρας», του απάντησε ο Λούλα.

Ο νυν πρόεδρος από την πλευρά του κατηγόρησε τον άλλοτε συνδικαλιστή ότι δεν έχει «την παραμικρή σκοτούρα για τους φτωχότερους», κομπάζοντας πως πέτυχε να εγκριθούν έκτακτα επιδόματα ύψους κάπου 97 ευρώ τον μήνα για τις οικογένειες των πιο στερημένων.

Πάντως το ντιμπέιτ, με νέους κανόνες, που επιτρέπουν για παράδειγμα στους δύο υποψήφιους να κυκλοφορούν ελεύθερα στο στούντιο, είχε ορισμένες στιγμές χιούμορ. Έπειτα από μια στιγμή παγωμάρας ο Μπολσονάρο, χαμογελαστός, ακούμπησε το χέρι στον ώμο του Λούλα για να πάρει τον λόγο.

Ο κεντροαριστερός πρώην πρόεδρος είπε εξάλλου πως ο αντίπαλός του ήταν περίπου θαυμαστής του, προτού μετατραπεί σε ορκισμένο εχθρό του: «Μου έχουν δείξει αρκετές ομιλίες σου που μίλαγες καλά για μένα όταν εσύ ήσουν βουλευτής κι εγώ πρόεδρος».

Ο Λούλα κέρδισε τον πρώτο γύρο εξασφαλίζοντας 48,3% των ψήφων έναντι 43,2% του απερχόμενου ακροδεξιού προέδρου.

