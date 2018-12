Βραζιλία: Ένοπλος εισέβαλε σε εκκλησία κι έσπειρε τον θάνατο πριν αυτοκτονήσει

Ένας ένοπλος εισήλθε σε καθεδρικό ναό στην πόλη Καμπίνας στη Βραζιλία, πυροβολώντας και σκοτώνοντας τέσσερις ανθρώπους την ώρα της Θείας Λειτουργίας πριν ανέβει στην Αγία Τράπεζα, στρέψει το όπλο στον εαυτό του και αυτοκτονήσει, ανέφεραν αξιωματούχοι των πυροσβεστικών δυνάμεων.

A shootout in a Catholic church in #Campinas there are 5 people dead. #Brasil #Brazil pic.twitter.com/e35YlZxgId

Τέσσερις ηλικιωμένοι τραυματίστηκαν σοβαρά από τα πυρά του δράστη, που εξαπέλυσε με δύο όπλα την επίθεση στο εκκλησίασμα.

“Ήταν τρομακτικό”, δήλωσε ο αυτόπτης μάρτυρας Αλεξάντερ Μορέας στο τηλεοπτικό δίκτυο GloboNews.

Ακόμη τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Καμπίνας, μια βιομηχανική πόλη 100 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Σάο Πάολο στη Βραζιλία.

Πυροσβεστικές δυνάμεις που αναπτύχθηκαν στο σημείο ανέφεραν ότι δεν αναγνώρισαν την ταυτότητα του δράστη.

First responders: Sao Paulo’s Military Police @PMESP and the heroes of #SAMU comforting the injured ones @ Campinas Cathedral in #Brazil #terrorism #CampinasShooting pic.twitter.com/QJl1V0gq4n

