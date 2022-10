Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συνεχάρη σήμερα (31.10.2022) τον Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, μετά την νίκη του στις εκλογές για την προεδρία της Βραζιλίας.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανέφερε ότι ανυπομονεί να συνεργαστεί με τον Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, κυρίως για την αντιμετώπιση των «άμεσων προκλήσεων» του κλίματος και του ελεύθερου εμπορίου.

«Συγχαρητήρια Λούλα για την εκλογή σας στην προεδρία της Βραζιλίας», έγραψε στο Twitter η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αναφερόμενη στην επιθυμία της να συνεργαστεί και για το θέμα της επισιτιστικής ασφάλειας με τον Λούλα ο οποίος ξεκινά την 1η Ιανουαρίου την τρίτη θητεία του στην προεδρία της Βραζιλίας.

Το σχέδιο συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου μεταξύ της ΕΕ και των λατινοαμερικανικών χωρών της Mercosur (Βραζιλία, Αργεντινή, Ουρουγουάη, Παραγουάη) οριστικοποιήθηκε το 2019, αλλά δεν επικυρώθηκε ποτέ λόγω κυρίως των ανησυχιών για την περιβαλλοντική πολιτική της Βραζιλίας. Τώρα, μετά την εκλογή του Λούλα, αυτό ενδέχεται να αλλάξει.

Ο υπουργός Εμπορίου της Σουηδίας, Γιόχαν Φόρσελ εκτίμησε σήμερα από την Πράγα, όπου θα συναντηθεί με τους ομολόγους του των υπόλοιπων 26 χωρών μελών της ΕΕ, ότι το αποτέλεσμα των εκλογών στη Βραζιλία δημιουργεί «νέες πιθανότητες» προς αυτή την κατεύθυνση.

