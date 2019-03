Βραζιλία: Τουλάχιστον 8 νεκροί, ανάμεσά τους 5 μαθητές, από πυροβολισμούς σε σχολείο! – Video

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχουν χάσει την ζωή τους από πυροβολισμούς σε σχολείο της Βραζιλίας.

Εκ των θυμάτων τα πέντε είναι παιδιά, που έπεσαν νεκρά από τα πυρά δύο ενόπλων που μπήκαν στο σχολείο και άρχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως.

Η εμφάνιση των ένοπλων σήμανε συναγερμό στην Αστυνομία, ισχυρές δυνάμεις της οποίας έσπευσαν στο σχολείο.

Ακόμη δεν έχουν γίνει γνωστές πολλές λεπτομέρειες, ωστόσο εφημερίδες του Σάο Πάολο αναφέρουν ότι εκτός από τα πέντε παιδιά, νεκρός είναι ένας ενήλικας και οι δύο έφηβοι ένοπλοι, που σκόρπισαν τον τρόμο και τον θάνατο.

Οι πληροφορίες που μεταδίδουν τα ΜΜΕ της Βραζιλίας αναφέρουν πρόκειται για δύο κουκουλοφόρους, οι οποίοι, σύμφωνα με μαρτυρίες μετά τις πράξεις τους έβαλαν τέλος στην ζωή τους με τα όπλα με τα οποία σκότωσαν τα πέντε παιδιά και τον έναν εργαζόμενο στο σχολείο.

Τουλάχιστον 17 άνθρωποι τραυματίστηκαν και έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία της περιοχής του Σάο Πάολο.

Το σχολείο βρίσκεται ακριβώς απέναντι από εκκλησία, ένας ιερέας της οποίας δήλωσε ότι οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν στην διάρκεια του πρώτου διαλείμματος, γύρω στις 09:00 το πρωί (τοπική ώρα).

Στο σχολείο στο οποίο έγινε η επίθεση φοιτούν περίπου 1000 μαθητές.

Eight dead in Brazil school shooting, including five children: Globo TV – https://t.co/855ut0ARsk

— South Asians News (@southasiansnews) March 13, 2019