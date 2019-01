Βραζιλία: Στους εννιά οι νεκροί στο φράγμα – Πάνω από 300 αγνοούμενοι! – video

Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών στη Βραζιλία οι αγνοούμενοι έχουν φτάσει τους 300 και όσο περνάνε οι ώρες, οι ελπίδες να βρεθούν ζωντανοί σβήνουν παρά τις εντατικές έρευνες των σωστικών συνεργείων.

“Δυστυχώς, αυτή τη στιγμή, οι πιθανότητες να βρούμε επιζώντες είναι ελάχιστες. Πιθανότατα θα ανασύρουμε μόνο πτώματα”, είπε χαρακτηριστικά στους δημοσιογράφους ο κυβερνήτης της Πολιτείας, Ρομέου Ζέμα.

Σύμφωνα με τον Αβιμάρ ντε Μέλο Μπαρσέλος, τον δήμαρχο της πόλης Μπρουματζίνιου στη Βραζιλία, ο αριθμός των νεκρών αναμένεται ότι θα αυξηθεί δραματικά. Οι διασώστες επικεντρώνουν τις έρευνές τους σε τέσσερα σημεία όπου ενδέχεται να υπάρχουν ακόμη επιζώντες. Μεταξύ αυτών είναι και μια καφετέρια η οποία θάφτηκε στις λάσπες και όπου γευμάτιζαν πολλοί εργαζόμενοι την ώρα του δυστυχήματος. Στην περιοχή μεταφέρονται, από το Ρίο ντε Ζανέιρο, και ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι για να βοηθήσουν στον εντοπισμό και τη διάσωση των ανθρώπων.

