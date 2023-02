Σφοδρή καταιγίδα που «χτύπησε» παραθαλάσσιες κοινότητες στην πολιτεία Σαν Πάολο της Βραζιλίας στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 36 ανθρώπους. Οι βροχοπτώσεις «ρεκόρ» προκάλεσαν πλημμύρες και κατολισθήσεις, ενώ οι Αρχές κατάφεραν να διασώσουν μια έγκυο καθώς… γεννούσε!

Οι Αρχές της Βραζιλίας αναφέρουν ότι υπάρχει κίνδυνος ο απολογισμός των θυμάτων από την σφοδρή καταιγίδα που έπληξε περιοχές του Σαν Πάολο να γίνει ακόμα πιο βαρύς. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 35 θάνατοι στον δήμο Σαν Σεμπαστσιάου, περίπου 200 χιλιόμετρα από την πολιτεία Σαν Πάολο, την ομώνυμη πολιτειακή πρωτεύουσα, έκανε γνωστό η κυβέρνηση της πολιτείας. Βορειότερα, στην παραθαλάσσια πόλη Ουμπατούμπα, κοριτσάκι έχασε τη ζωή του εξαιτίας των σφοδρών καιρικών φαινομένων, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

«Δυστυχώς, θα έχουμε κι άλλους, πολυάριθμους θανάτους», προεξόφλησε ο επικεφαλής της Πολιτικής Προστασίας στη Σαν Πάουλου, ο Χέγκελ Περέιρα, σύμφωνα με την εφημερίδα Folha de São Paulo.

Οι αρχές έκαναν ακόμη λόγο για «228 εκτοπισμένους» και «άλλους 338 πολίτες που απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους».

Δεν έχει διευκρινιστεί από τις αρχές -τουλάχιστον ως αυτό το στάδιο- ούτε ο αριθμός των τραυματιών, ούτε αυτός των αγνοουμένων, καθώς παραμένει σε εξέλιξη επιχείρηση για να διασωθούν πολίτες και να προσφερθεί βοήθεια σε πληγέντες.

Η πολιτειακή κυβέρνηση υπογράμμισε πως διασώθηκαν αγοράκι δυο ετών που παρασύρθηκε από χείμαρρο λάσπης και έγκυος καθώς γεννούσε.

Ομάδες επρόκειτο να συνεχίσουν «όλη τη νύχτα και ως το πρωί» την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, συμπλήρωσε η πολιτειακή κυβέρνηση.

Ο πρόεδρος Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα θα μεταβεί σήμερα στις πληγείσες περιοχές. Αναμένεται να φθάσει αεροπορικώς στην Μπαΐα περί τις 10:00 (τοπική ώρα· στις 15:00 ώρα Ελλάδας).

«Θα πάω στο Σαν Πάολο» προκειμένου «να υποστηρίξω τις προσπάθειες να αντιμετωπιστεί αυτή η τραγωδία», ανέφερε μέσω Twitter.

Ο δήμος Σαν Σεμπαστσιάου, που προσελκύει πολλούς επισκέπτες κατά τη διάρκεια του καρναβαλιού, συγκαταλέγεται σε αυτούς που υπέστησαν το πιο σκληρό χτύπημα από την κακοκαιρία. Μέσα σε 24 ώρες, έπεσαν πάνω από 600 χιλιοστά βροχής, με άλλα λόγια ποσότητα διπλάσια από τον μηνιαίο μέσο όρο, ανέφερε ο δήμος.

Η πόλη έχει υποστεί εκτεταμένες καταστροφές. Περίπου πενήντα σπίτια πλημμύρισαν ή χτυπήθηκαν από χείμαρρους λάσπης. «Υπάρχει κόσμος θαμμένος», τόνισε ο δήμαρχός της Φελίπε Αουγκούστου.

Ο όγκος της βροχόπτωσης «έσπασε ρεκόρ», συνέχισε, περιγράφοντας την «εξαιρετικά κρίσιμη» κατάσταση.

Όπως και σε άλλες κοινότητες της περιοχής, το πρόγραμμα των εορτασμών του καρναβαλιού ακυρώθηκε στη Σαν Σεμπαστσιάου εξαιτίας της φονικής κακοκαιρίας.

Μετεωρολόγοι προβλέπουν πως οι ισχυρές βροχοπτώσεις θα συνεχιστούν στην πολιτεία τουλάχιστον μέχρι σήμερα το πρωί, δυσχεραίνοντας το έργο των σωστικών συνεργείων και εγείροντας κίνδυνο ο απολογισμός των θυμάτων να επιδεινωθεί.

Εικόνες που μεταφορτώθηκαν στα social media ή μεταδόθηκαν από ΜΜΕ της περιοχής αποκαλύπτουν το μέγεθος της καταστροφής: συνοικίες ολόκληρες βυθισμένες στο νερό, συντρίμμια σπιτιών παρασυρμένα από χειμάρρους λάσπης, δρόμοι που κατέρρευσαν…

Devastating rains wreak havoc in #SãoPaulo‘s coast in #Brazil causing floods and landslides. Over 600mm of rain in 24hrs declared a state of public calamity in #SãoSebastião. Some regions saw 190mm of rain in 12hrs while #Ilhabela experienced 226mm in a few hours.



via:@Estadao pic.twitter.com/PLFAC6mwFE