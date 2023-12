Σοκ προκαλεί το βίντεο που κυκλοφορεί στο ίντερνετ από τη στιγμή που ο 30χρονος τραγουδιστής γκόσπελ, Πέντρο Ενρίκε, καταρρέει και πεθαίνει επί σκηνής το βράδυ της περασμένης Τετάρτης (13.12.2023) στη Βραζιλία.

Ο 30χρονος τραγουδιστής ερμηνεύει το τραγούδι του Vai Ser Tão Lindo σε μια εκδήλωση στη Βραζιλία, η οποία μεταδόθηκε και σε live streaming. Ξαφνικά, λυγίζει και καταρρέει στη σκηνή ενώ άλλοι άνθρωποι τρέχουν να τον βοηθήσουν.

Ο Πέντρο Ενρίκε μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Βραζιλίας και οι γιατροί έσπευσαν να τον βοηθήσουν, όμως δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή. Σύμφωνα με τη δισκογραφική εταιρεία του, ο 30χρονος έπαθε ανακοπή καρδιάς στη σκηνή.

Ήταν παντρεμένος και πατέρας μιας κόρης που είχε γεννηθεί στις 19 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες από διεθνή ΜΜΕ, λίγο πριν την τελευταία εμφάνισή του, ο Πέντρο Ενρίκε είχε εκμυστηρευτεί σε φίλους του ότι ένιωθε εξαντλημένος.

NEW – Brazilian gospel singer Pedro Henrique, 30, collapses and dies during a live performance — Daily Mailpic.twitter.com/evUXAz34nB