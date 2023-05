Ένα σοκαριστικό βίντεο δόθηκε στη δημοσιότητα από τη Βραζιλία όπου ένας μαθητής μόλις 14 ετών καρφώνει επανειλημμένα στο πρόσωπο συμμαθήτριά του με ένα στυλό μέσα στη σχολική αίθουσα.

Όλα έγιναν στο δημοτικό σχολείο Dom Jacson Damasceno Rodrigues στο Manaus της Βραζιλίας στις 8 Μαΐου. Στο βίντεο φαίνεται ο 14χρονος μαθητής να κάνει μια παρουσίαση μαζί με συμμαθητές του. Στο μπροστινό θρανίο κάθεται μία μαθήτρια, η οποία – σύμφωνα με την dailymail – γέλασε με ένα λάθος στην παρουσίαση.

Ο μαθητής φαίνεται να βγάζει σιγά σιγά ένα στυλό από την τσέπη του παντελονιού, αφήνει το χαρτόνι που κρατά, κατευθύνεται προς την κοπέλα και αρχίσει να την καρφώνει με ένα στυλό στο πρόσωπο…

Σοκαρισμένοι μαθητές ακούγονται να φωνάζουν, όταν ένα από τα αγόρια που συμμετείχε στην παρουσίαση έσπευσε να συγκρατήσει τον συμμαθητή του.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, στο σημείο έφτασε η Στρατιωτική Αστυνομία και τον συνέλαβε.

Ο πατέρας του παιδιού υποστήριξε ότι αναγκάστηκε να μεταφέρει την οικογένειά του σε άλλη γειτονιά επειδή είχαν δεχθεί απειλές. Ο ίδιος είπε πως ο γιος του έπεφτε συχνά θύμα bullying.

Student stabs classmate with a pencil for making fun of him



Was allegedly in Brazil pic.twitter.com/fC30Fqa7EI