Βραζιλιάνα influencer πέθανε σε αγώνα ironman στο Τέξας: Βρέθηκε στον πάτο μιας λίμνης

Τραγικό τέλος είχε η συμμετοχή της 38χρονης influencer από τη Βραζιλία, Μάρα Φλάβια Αραούχο, σε αγώνα ironman (σ.σ. αγώνας τριάθλου) στο Τέξας, καθώς εντοπίστηκε νεκρή στον πυθμένα λίμνης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η εξαφάνισή της influencer από τη Βραζιλία σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του Memorial Hermann Ironman Texas, με τις αρχές στο Τέξας να κινητοποιούνται άμεσα για τον εντοπισμό της.

Το πρωί του Σαββάτου (18.04.2026), ομάδα διάσωσης εντόπισε τη σορό της σε βάθος περίπου τριών μέτρων, όπως ανέφερε ο αρχηγός της πυροσβεστικής.

Φίλος της δήλωσε πως ήταν άρρωστη πριν από το ταξίδι. «Δεν ήταν καλά, ήταν εξασθενημένη λόγω της γρίπης», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβάρυνσης της υγείας της.

Η Μάρα Φλάβια διατηρούσε ενεργή παρουσία στα social media, δημοσιεύοντας συχνά στιγμές από τις προπονήσεις της, ενώ μία ημέρα πριν τον αγώνα είχε γράψει «άλλη μια ημέρα στη δουλειά».

Σε συνεντεύξεις της είχε εξομολογηθεί ότι επέλεξε το τρίαθλο πριν από οκτώ χρόνια, αφού διαγνώστηκε με πρόβλημα υγείας: «Είδα έναν τρόπο να ξαναγεννηθώ, Θεός και αθλητισμός».

Η Αραούχο είχε γεννηθεί στο Σάο Πάολο και εργάστηκε ως ραδιοφωνική παρουσιάστρια αλλά και DJ.