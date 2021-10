Ένας 19χρονος στην Βρετανία μαχαίρωσε μέχρι θανάτου δύο κοπέλες καθώς – όπως ισχυρίζεται – είχε «συμφωνία» με έναν δαίμονα προκειμένου να κερδίσει το λόττο. Πριν κρύψει τα πτώματα τους πίσω από κάτι θάμνους σε πάρκο στο Λονδίνο, τα ράντισε με… το αίμα του.

Ο Danyal Hussein, όπως υποστηρίζει, είχε χρησιμοποιήσει το αίμα του για να υπογράψει ένα… συμφωνητικό με τον δαίμονα «Lucifuge Rofocale» για να κερδίσει το λόττο. Αυτό που θα έπρεπε να κάνει ο 19χρονος, ήταν να «θυσιάζει» έξι γυναίκες κάθε έξι μήνες.

Τον Ιούνιο του 2020, ο 19χρονος Danyal Hussein επιτέθηκε στην 46χρονη Bibaa Henry και την 27χρονη ετεροθαλή αδελφή της, Nicole Smallman, στο Fryent Country Park. Οι δύο κοπέλες, όπως αναφέρει το BBC, είχαν φύγει από ένα πάρτι γενεθλίων και ο 19χρονος τις μαχαίρωσε επανειλημμένα. Η 46χρονη Henry δέχθηκε 8 μαχαιριές, ενώ η 27χρονη 28.

«Αυτή ήταν μια υπολογισμένη και σκόπιμη ενέργεια που σχεδιάστηκε και πραγματοποιήθηκε με ακρίβεια», δήλωσε η δικαστής Philippa Whipple. Από την πλευρά του, ο 19χρονος Βρετανός αρνήθηκε να καταθέσει στη δίκη και αρνήθηκε την ευθύνη για το ανατριχιαστικό δαιμονικό συμβόλαιο και τις δολοφονίες.

Ο Danyal Hussein καταδικάστηκε σε ελάχιστη ποινή 35 χρόνων κάθειρξης και, σύμφωνα με το BBC, ήταν ιδιαίτερα προκλητικός κατά τη διάρκεια της δίκης του, καθώς γελούσε ενώ άκουγε την αναγγελία της ποινής του. Όταν μάλιστα η δικαστής του μίλησε, εκείνος γύρισε την καρέκλα του από την κάμερα σαν να ήθελε να γυρίσει την πλάτη του στην δικαστή.

