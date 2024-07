Βρετανία: 3 τα νεκρά παιδιά μετά την επίθεση με μαχαίρι, αναζητά απαντήσεις το Ηνωμένο Βασίλειο

Λουλούδια, κάρτες και λούτρινα ζωάκια, αφήνουν από σήμερα το πρωί (30.07.2024) κάτοικοι του Σάουθπορτ και άλλων πόλεων της Βρετανίας, στο σημείο όπου έγινε η χθεσινή επίθεση. 17χρονος μπούκαρε σε σχολή χορού και μαχαίρωσε 2 ενήλικες και 11 παιδιά, με 3 από αυτά να πέφτουν νεκρά.

Η Βρετανία προσπαθεί να μαζέψει τα «κομμάτια» της μετά την τραγωδία στο Σάουθπορτ. Αν και ο 17χρονος δράστης της επίθεσης συνελήφθη, απαντήσεις σχετικά με τα κίνητρα του δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά.

Η αστυνομία επιμένει πως δεν πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια.

Οι κάτοικοι του Σάουθπορτ που απέχει καμία 20αρια χιλιόμετρα από το Λίβερπουλ, παραμένουν σε κατάσταση σοκ.

Δεν μπορούν να διανοηθούν πως ένας άνθρωπος μέσα στην «καρδιά» των καλοκαιρινών διακοπών, εισέβαλε σε σχολή χορού και μαχαίρωσε μικρά παιδιά όταν εκείνα χόρευαν υπό τους ήχους της Αμερικανίδας σταρ Τέιλορ Σουίφτ.

«Δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό που έγινε εδώ», ξεσπά η Λιν Χασάν, η κόρη της οποίας βρισκόταν σε διπλανό παιδικό σταθμό την ώρα της επίθεσης.

«Τα παιδιά θα έπρεπε να βρίσκονται με ασφάλεια σε κλαμπ διακοπών… θα έπρεπε να χαίρονται τις διακοπές τους χωρίς να φοβούνται ότι θα τα μαχαιρώσουν», κατέληξε.

Τρία παιδιά είναι νεκρά, 9 παιδιά μαχαιρώθηκαν. 6 από αυτά βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση ενώ και 2 ενήλικες τραυματίστηκαν στην προσπάθειά τους να σταματήσουν τον δράστη, δήλωσε η αστυνομία στον τελευταίο απολογισμό.

«Το γραφείο μας βρίσκεται στο ίδιο κτίριο με το στούντιο του χορού. Άκουσε κραυγές και βγήκε, είδε τον δράστη, είδε ότι είχε τραυματίσει ένα παιδί και προσπάθησε να του πάρει το μαχαίρι», δήλωσε η σύζυγος του ενός τραυματία, του 63χρονου Τζόναθαν Χέις στην Daily Telegraph, επιβεβαιώνοντας πως ο αγαπημένος της που συμπεριφέρθηκε σαν αληθινός ήρωας, μαχαιρώθηκε στο πόδι.

This hero, Jonathan Hayes, tried to save Southport children by attempting to disarm the knifeman. Resultantly, he got stabbed in the leg. Give this man a medal for his extraordinary bravery. 👏🏼 pic.twitter.com/xQIBPBuP65

«Τα παιδιά έβγαιναν στον δρόμο αιμόφυρτα, οι μητέρες αναζητούσαν τα παιδιά τους. Ο δράστης βγήκε από ταξί και αρνήθηκε να πληρώσει την κούρσα», είπαν αυτόπτες μάρτυρες.

Την θλίψη τους για το τραγικό επεισόδιο εξέφρασαν και σημαντικά πρόσωπα της Βρετανίας.

«Ξέρω ότι ολόκληρη η χώρα είναι βαθιά σοκαρισμένη», δήλωσε ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ενώ ο βασιλιάς Κάρολος απηύθυνε «τα πιο ειλικρινή του συλλυπητήρια, τις προσευχές του και την βαθιά του συμπάθεια».

«Ως γονείς, δεν μπορούμε να διανοηθούμε αυτό που ζουν οι οικογένειες, οι φίλοι, οι κοντινοί άνθρωποι των νεκρών και των τραυματιών στο Σάουθπορτ», έγραψαν στο Χ (πρώην Twitter) ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η σύζυγός του Κέιτ.

As parents, we cannot begin to imagine what the families, friends and loved ones of those killed and injured in Southport today are going through.



We send our love, thoughts and prayers to all those involved in this horrid and heinous attack.



Thank you also to the emergency…