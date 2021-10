Η Βρετανία εδώ και καιρό είναι αντιμέτωπη με μία πρωτοφανή κρίση για τα δεδομένα της, καθώς η έλλειψη εργατικού δυναμικού έχει δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα στις εφοδιαστικές αλυσίδες. Εκατομμύρια πολίτες σε όλη τη χώρα όμως εντείνουν το πρόβλημα και μέσα στον πανικό τους σπεύδουν στα σούπερ μάρκετ και αδειάζουν τα ράφια.

Ο πανικός πολλών καταναλωτών, όπως αναφέρουν βρετανικά ΜΜΕ, έχει αυξηθεί ενόψει των Χριστουγέννων και αυτό αποτυπώνεται και στα σούπερ μάρκετ. Μάλιστα, δεν είναι λίγοι αυτοί που προπαραγγέλνουν όσα χρειάζονται, ενώ άλλοι εκφράζουν την ανησυχία τους αν θα προλάβουν να αγοράσουν όσα χρειάζονται. Σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες στην Βρετανία, όπως αναφέρει η Daily Mail, ένας στους έξι πολίτες δεν έχει αγοράσει τρόφιμα, λόγω των ελλείψεων και ένας στους τρεις αγοράζει ήδη όσα χρειάζεται… για το δείπνο των Χριστουγέννων!

Σύμφωνα με έρευνα στην οποία συμμετείχαν 1.000 άνθρωποι, τα 2/3 των καταναλωτών δηλώνουν είτε ανήσυχοι, είτε πολύ ανήσυχοι για το ενδεχόμενο ελλείψεων σε τρόφιμα και ποτά τις ημέρες των εορτών. Πάντως πολλοί Βρετανοί έχουν εκφράσει την επιθυμία τους φέτος να γιορτάσουν κανονικά τα Χριστούγεννα, όπως πριν την πανδημία του κορονοϊού.

