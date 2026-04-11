Βρετανία: Άνδρες κρεμάστηκαν στο πίσω μέρος κινούμενου λεωφορείου για να μην πληρώσουν εισιτήριο

Στα άκρα έφτασαν δύο άντρες στη Βρετανία προκειμένου να μη χρειαστεί να πληρώσουν εισιτήριο του λεωφορείου. Οι δύο άνδρες φαίνεται να είναι κρεμασμένοι στο πίσω μέρος αστικού λεωφορείου, ρισκάροντας τη σωματική τους ακεραιότητα.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, το περιστατικό στη Βρετανία καταγράφηκε σε βίντεο 12 δευτερολέπτων, στο οποίο οι δύο άνδρες φαίνονται να κρατιούνται από το λεωφορείο ενώ αυτό κινείται με ταχύτητα περίπου 48 χλμ./ώρα. Αυτοί μάλιστα κατέβηκαν από το λεωφορείο, μόνο όταν αυτό αναγκάστηκε να σταματήσει λόγω της κυκλοφορίας.

Όταν κατάλαβαν ότι ο επιβάτης του αυτοκινήτου που βρισκόταν από πίσω τους τους έπαιρνε βίντεο προσπάθησαν να κρύψουν τα χαρακτηριστικά τους. Ο ένας κάλυψε το πρόσωπό του με το χέρι, ενώ ο άλλος τράβηξε την κουκούλα του για να μην αναγνωριστεί.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, η πρακτική αυτή, γνωστή ως «bus surfing», χρησιμοποιείται από ορισμένους επιβάτες για να αποφύγουν την πληρωμή εισιτηρίου.

Το κόστος για ένα εισιτήριο ενηλίκου ανέρχεται σε 1,75 λίρες ανά διαδρομή, δηλαδή περίπου 2 ευρώ.

«Ειλικρινά, η δύναμη που απαιτείται για να κρατηθούν ενώ το λεωφορείο κινείται είναι εντυπωσιακή. Όμως μια λακκούβα θα μπορούσε να είχε οδηγήσει σε πολύ άσχημη κατάληξη», ανέφερε χαρακτηριστικά.