Βρετανία: Απαγόρευσαν την είσοδο σε γυναίκα σε ταχυδρομείο γιατί φορούσε εξώπλατο φόρεμα

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε σε υποκατάστημα των ταχυδρομείων της Βρετανίας (Post Office) όταν απαγόρευσαν την είσοδο σε πελάτισσα επειδή φορούσε εξώπλατο φόρεμα, υποστηρίζοντας ότι δεν επιτρέπεται η υπερβολική έκθεση του σώματος στον χώρο.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, η γυναίκα, με το όνομα Λίλι, μπήκε στο παντοπωλείο – στο οποίο στεγάζεται και το ταχυδρομείο – φορώντας ένα φόρεμα που άφηνε ακάλυπτη την πλάτη της. Όπως καταγγέλλει η ίδια, η υπεύθυνη του καταστήματος την παρέπεμψε σε μια σημείωμα που είχε αναρτηθεί στη βιτρίνα.

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«Κατανοούμε ότι κάνει πολλή ζέστη. Αλλά επειδή πρόκειται για παντοπωλείο τροφίμων και Ταχυδρομείο, δεν μπορούμε να επιτρέψουμε: γυμνόστηθους, εξώπλατα, εσώρουχα/σουτιέν ή υπερβολική έκθεση. Παρακαλούμε φορέστε μπλούζα πριν εισέλθετε. Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία».