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Βρετανία: Απαγόρευσαν την είσοδο σε γυναίκα σε ταχυδρομείο γιατί φορούσε εξώπλατο φόρεμα

Το απίστευτο σημείωμα στο τζάμι
Γυναίκα με εξώπλατο φόρεμα
Γυναίκα με εξώπλατο φόρεμα / iStock
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Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε σε υποκατάστημα των ταχυδρομείων της Βρετανίας (Post Office) όταν απαγόρευσαν την είσοδο σε πελάτισσα επειδή φορούσε εξώπλατο φόρεμα, υποστηρίζοντας ότι δεν επιτρέπεται η υπερβολική έκθεση του σώματος στον χώρο.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, η γυναίκα, με το όνομα Λίλι, μπήκε στο παντοπωλείο – στο οποίο στεγάζεται και το ταχυδρομείο – φορώντας ένα φόρεμα που άφηνε ακάλυπτη την πλάτη της. Όπως καταγγέλλει η ίδια, η υπεύθυνη του καταστήματος την παρέπεμψε σε μια σημείωμα που είχε αναρτηθεί στη βιτρίνα.

«Κατανοούμε ότι κάνει πολλή ζέστη. Αλλά επειδή πρόκειται για παντοπωλείο τροφίμων και Ταχυδρομείο, δεν μπορούμε να επιτρέψουμε: γυμνόστηθους, εξώπλατα, εσώρουχα/σουτιέν ή υπερβολική έκθεση. Παρακαλούμε φορέστε μπλούζα πριν εισέλθετε. Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία».

Η διοίκηση των βρετανικών ταχυδρομείων επιβεβαίωσε την ύπαρξη του σημειώματος, διευκρινίζοντας ότι επικοινώνησε με τη διευθύντρια του υποκαταστήματος, η οποία αφαίρεσε τη σημείωση «προς το παρόν».

Χαμός στο διαδίκτυο

Η Λίλι δημοσίευσε την εμπειρία της στο X, με την ανάρτησή της να γίνεται viral ξεπερνώντας τις 6 εκατ. προβολές.

«Μόλις μου είπε το προσωπικό του Ταχυδρομείου ότι το ντύσιμό μου ήταν ακατάλληλο και ότι, στο μέλλον, δεν μπορώ να φοράω “εξώπλατα ρούχα” μέσα στο κατάστημα και θα πρέπει να βεβαιώνομαι ότι είμαι “καλυμμένη”», έγραψε.

«Με παρέπεμψαν επίσης στη σημείωση που υποτίθεται ότι προερχόταν από τη διεύθυνση του καταστήματος. Στην καρδιά του καλοκαιριού, πραγματικά δεν πιστεύω ότι αυτό είναι ένα ιδιαίτερα σκανδαλώδες ντύσιμο».

Τα Βρετανικά Ταχυδρομεία απάντησαν δημόσια στην ανάρτησή της, ανακοινώνοντας ότι διερευνούν το ζήτημα και ζητώντας της συγγνώμη. Οι χρήστες των social media στάθηκαν στο πλευρό της.

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