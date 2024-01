Περίεργο περιστατικό στο δυτικό Λονδίνο με αστυνομικό να πυροβολεί σκύλο που βρισκόταν εκτός ελέγχου και είχε σκοτώσει νωρίτερα έναν άλλο σκύλο.

«Κληθήκαμε στις 10.39 π.μ. στις 14 Ιανουαρίου καθώς εκτός ελέγχου σκύλος είχε σκοτώσει έναν άλλο σκύλο στο Queens Ave, στο Greenford», ανέφερε η χαρακτηριστικά η αστυνομία στο δυτική Λονδίνο.

Στο βίντεο των 15 δευτερολέπτων που εμφανίστηκε στο twitter φαίνεται ένας αστυνομικός να στρέφει το όπλο του σε σκύλο, που σέρνει έναν άλλο σκύλο, που κρέμεται από τα σαγόνια του.

Armed police chase after and shoot a dog in Northolt, West London this morning pic.twitter.com/LquWCCT7uB