Ένας Βρετανός νεαρός κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία δύο αδελφών, τις οποίες εκτέλεσε στο πλαίσιο μιας «συμφωνίας με τον διάβολο», καθώς πίστευε ότι αν θυσίαζε έξι γυναίκες κάθε έξι μήνες θα κέρδιζε το τζακπότ στο τυχερό παιχνίδι Mega Millions.

Ο Ντάνιαλ Χουσέιν, 19 ετών σήμερα, μαχαίρωσε και σκότωσε την Μπίμπα Χένρι, 46 ετών και τη Νικόλ Σμόλμαν, 27 ετών, σε ένα πάρκο στο βορειοδυτικό Λονδίνο πέρσι τον Ιούνιο. Νωρίτερα οι δυο αδελφές είχαν γιορτάσει τα γενέθλια της πρώτης με φίλους τους.

Ο Χουσέιν έκανε τους φόνους προκειμένου να εκπληρώσει το δικό του μέρος μιας «συμφωνίας» που είχε υπογράψει με έναν «δαίμονα». Είχε υποσχεθεί ότι θα εκτελούσε «τουλάχιστον έξι θυσίες κάθε έξι μήνες για όσο διάστημα ήταν ελεύθερος και σωματικά ικανός» και, σύμφωνα με την αστυνομία, σκόπευε να τηρήσει αυτήν την υπόσχεση.

«Είμαι απολύτως πεπεισμένος, όπως και η ομάδα μου, ότι θα διέπραττε και άλλους φόνους», είπε ο αρχιεπιθεωρητής Σάιμον Χάρντινγκ, ο επικεφαλής των ερευνών. «Είναι δύσκολο, για έναν φυσιολογικό άνθρωπο, να το κατανοήσει. Μοιάζει με ταινία», πρόσθεσε.

A teenager who killed two sisters has been found guilty of double murder. Bibaa Henry and Nicole Smallman were celebrating Bibaa's birthday last summer when Danyal Hussein, in a random and brutal attack, stabbed them to death – as @riachatter reports pic.twitter.com/jFfltWquzG