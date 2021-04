Με εκτενή δημοσιεύματα τα βρετανικά ΜΜΕ αναφέρονται σε όσα θα γίνουν το επόμενο διάστημα προκειμένου να μπορέσουν οι Βρετανοί τουρίστες να έρθουν διακοπές στην Ελλάδα.

Όπως αναφέρουν η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Ελλάδα θα ανοίξουν τα σύνορά τους στους εμβολιασμένους Βρετανούς από τον Ιούνιο και την ίδια ώρα οι υπουργοί τρέχουν για να βρουν τον τρόπο να είναι έτοιμα τα διαβατήρια εμβολιασμού έτσι ώστε να αρχίσουν τα ταξίδια στο εξωτερικό από τις 17 Μαΐου.

Πηγές από το υπουργείο Μεταφορών αναφέρουν ότι η κυβέρνηση εργάζεται «πυρετωδώς» για να εξασφαλίσει ότι τα διαβατήρια θα είναι έτοιμα μέχρι τον επόμενο μήνα, τα οποία θα εκδίδονται – σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες – τόσο σε έντυπη, όσο και σε έντυπη μορφή. «Εργαζόμαστε να βρούμε μια λύση ώστε να μπορούν οι πολίτες να πιστοποιούν ότι δεν είναι θετικοί στον κορονοϊό, συμπεριλαμβανομένου και της εμβολιαστικής τους κατάστασης. Αυτό αποτελεί βασική μας προτεραιότητα και σκοπεύουμε να βρούμε λύση το συντομότερο δυνατόν» αναφέρει πηγή του υπουργείου Μεταφορών.

