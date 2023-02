Οι ρωσικές δυνάμεις πιθανόν να έχουν χάσει δεκάδες άρματα μάχης κατά την διάρκεια μιας αποτυχημένης επίθεσης στην πόλη Ουχλεντάρ της ανατολικής Ουκρανίας, ανέφεραν οι βρετανικές μυστικές υπηρεσίες.

Το Ουχλεντάρ, ένας ουκρανικός προμαχώνας σε μια στρατηγικής σημασίας διασταύρωση μεταξύ της ανατολικής και νότιας γραμμής του μετώπου, έχει γνωρίσει μια από τις πιο αιματηρές μάχες του πολέμου καθώς η Ρωσία συνεχίζει μια ανελέητη επίθεση στο ανατολικό μέτωπο.

«Τα ρωσικά στρατεύματα πιθανόν να έχουν τραπεί σε φυγή ή να έχουν εγκαταλείψει τουλάχιστον 30 άθικτα στο μεγαλύτερο ποσοστό τους τεθωρακισμένα οχήματα σ’ ένα μοναδικό επεισόδιο έπειτα από αποτυχημένη επίθεση» ανακοίνωσε το βρετανικό υπουργείο Άμυνας στην ημερήσια ενημέρωσή του.

(4/4) However, Russian units have likely suffered particularly heavy casualties around Vuhledar as inexperienced units have been committed. Russian troops likely fled and abandoned at least 30 mostly intact armoured vehicles in a single incident after a failed assault.