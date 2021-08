Η Σάρον Γκράχαμ εξελέγη σήμερα γενική γραμματέας του συνδικάτου Unite, ενός από τα ισχυρότερα στη Βρετανία, και έγινε η πρώτη γυναίκα που καταλαμβάνει αυτή τη θέση.

Η Γκράχαμ επικράτησε των δύο ανδρών συνυποψηφίων της, ανακοίνωσε το συνδικάτο, που αριθμεί 1,2 εκατομμύριο μέλη.

Η Γκράχαμ θα αντικαταστήσει από αύριο, Πέμπτη, το Λεν ΜακΚλάσκι, ο οποίος διηύθυνε το συνδικάτο από το 2010 και ήταν στενός συνεργάτης του πρώην ηγέτη των Εργατικών Τζέρεμι Κόρμπιν.

Γεννημένη στο Λονδίνο, η Γκράχαμ άρχισε να εργάζεται σε ηλικία 16 ετών ως σερβιτόρα και οργάνωσε την πρώτη της απεργία στα 17 της διεκδικώντας καλύτερες αποδοχές. Μέχρι σήμερα ασχολείτο με το τμήμα του Unite που είναι αρμόδιο για τις σχέσεις με τους “εχθρικούς” εργοδότες.

