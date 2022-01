Μια 50χρονη γυναίκα από την Βρετανία ξύπνησε μετά από εγχείρηση στον εγκέφαλο και δεν θυμόταν τίποτα από τους προηγούμενους επτά μήνες, ακόμα και… την έναρξη της πανδημίας του κορονοϊού! Η τελευταία της ανάμνηση ήταν ένας καβγάς με τον επί 10 χρόνια τότε σύντροφό της… τον Νοέμβριο του 2019.

Η Karen Eggleston, σύμφωνα με την Daily Mail, σοκαρίστηκε όταν ξύπνησε στο King’s College Hospital του Λονδίνου και συνειδητοποίησε ότι δεν θυμάται τίποτα από τους τελευταίους επτά μήνες της ζωής της. Η 50χρονη είχε πάθει ανακοπή τον Ιούνιο του 2020 στο σπίτι της και μετά από μια σειρά εξετάσεων οι γιατροί ανακάλυψαν ότι είχε όγκο στον εγκέφαλο.

Η 50χρονη Βρετανίδα έμεινε σε κώμα για μια ολόκληρη εβδομάδα και οι γιατροί κατάφεραν να αφαιρέσουν τον όγκο που είχε ανάμεσα στο φρύδι και την μύτη της. Όταν όμως τελικά συνήλθε η τελευταία της ανάμνηση ήταν μια διαμάχη με τον επί 10 χρόνια τότε σύντροφό της τον Νοέμβριο του 2019 – αφήνοντας το μυαλό της εντελώς άδειο από την αναταραχή της έναρξης του κορονοϊού, τα lockdown και τις χειμερινές εκλογές στη Βρετανία το 2019.

Παρομοίασε την εμπειρία της με το ξεκίνημα ενός «μυθιστορήματος επιστημονικής φαντασίας του John Wyndham», καθώς ένιωσε σαν να έπεσε στη μέση μιας πανδημίας για την οποία «δεν ήξερε τίποτα».

Woman, 50, woke up after brain tumour surgery with NO memory of Covid https://t.co/W8Neevo10l