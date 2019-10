Βρετανία: Λούστηκε με βενζίνη και προσπάθησε να αυτοπυρποληθεί έξω από το κοινοβούλιο

Ο άνδρας προσπάθησε να αυτοπυρποληθεί έξω από το κοινοβούλιο όμως σώθηκε την τελευταία στιγμή καθώς ένας αστυνομικός που βρισκόταν κοντά κατάλαβε τι πήγε να κάνει, κινήθηκε αστραπιαία και με ένα πυροσβεστήρα αποσόβησε το… μπουρλότο!

«Ένας άνδρας δίπλα μου στις πύλες του Κοινοβουλίου φαίνεται ότι περιλούστηκε με κάτι που μύριζε σαν βενζίνη. Απίστευτα θαρραλέα αντίδραση της αστυνομίας που τώρα τον συνδράμει », έγραψε στο Twitter ο βουλευτής Χιου Μέριμαν.

Incident at #Parliament. Police have closed Carriage Gate and someone has been arrested. Rumor someone’s thrown petrol, can smell it from the other side of the road, one person in red jacket being held by the police! pic.twitter.com/qsLE1wcv6M

— LondonResisters (@ResistersLondon) 1 Οκτωβρίου 2019