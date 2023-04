Η Αν Κιστ Μπάτλερ έσπασε το… κατεστημένο των υπηρεσιών ασφαλείας της Βρετανίας και αποτελεί πλέον την είναι πρώτη γυναίκα που τίθεται επικεφαλής της Βρετανικής υπηρεσίας πληροφοριών GCHQ.

Η γυναίκα νέα αρχηγός της υπηρεσίας πληροφοριών GCHQ της Βρετανίας θα αναλάβει τα νέα της καθήκοντα από τον ερχόμενο μήνα.

«Η Αν Κιστ Μπάτλερ έχει ένα εντυπωσιακό βιογραφικό στην καρδιά του δικτύου εθνικής ασφάλειας της Βρετανίας. Έχει συμβάλει στην αντιμετώπιση των απειλών που προέρχονται από τρομοκράτες, εγκληματίες του κυβερνοχώρου και κακόβουλες ξένες δυνάμεις», τόνισε ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Τζέιμς Κλέβερλι ανακοινώνοντας τον διορισμό της πρώτης γυναίκας που αναλαμβάνει την ηγεσία στην υπηρεσία πληροφοριών GCHQ.

«Είναι η ιδανική υποψήφια για να ηγηθεί της GCHQ. Η Αν (σ.σ: Κιστ Μπάτλερ) θα χρησιμοποιήσει την τεράστια εμπειρία της για να κρατήσει το βρετανικό κοινό ασφαλές», συμπλήρωσε ο Βρετανός υπουργός.

Η Αν Κιστ Μπάτλερ είναι μητέρα τριών παιδιών και αυτή τη στιγμή υπηρετεί ως Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια της ΜΙ5 με αρμοδιότητες μεταξύ άλλων τον συντονισμό της υπηρεσία της με συμμαχικές δυνάμεις για την αντιμετώπιση της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Today we can announce the next Director GCHQ.



Anne Keast-Butler will be the 17th leader of GCHQ, the UK's intelligence, security and cyber agency.



Read more ⬇️https://t.co/VM5JIACL1C pic.twitter.com/Vor9ibdQGx