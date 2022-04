Η Βρετανία ανακοίνωσε σήμερα ότι διευρύνει, σε συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον κατάλογο των ανθρώπων στους οποίους επιβάλλει κυρώσεις, προκειμένου να συμπεριλάβει 178 φιλορώσους αυτονομιστές αλλά και νέους ολιγάρχες και συγγενείς τους, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

“Η βρετανική κυβέρνηση επιβάλλει κυρώσεις, σε συντονισμό με την ΕΕ, σε 178 άτομα που υποστηρίζουν τις παράνομες αποσχισθείσες περιοχές της Ουκρανίας”, έπειτα από “πολλές πληροφορίες την περασμένη εβδομάδα σύμφωνα με τις οποίες η Ρωσία έθεσε στο στόχαστρο, με βάρβαρο τρόπο, αμάχους στις περιοχές αυτές”, αναφέρεται στην ανακοίνωση του Βρετανικό ΥΠΕΞ.

🔴 SANCTIONED 🔴 ❌ 178 individuals propping up Russia-backed breakaway regions of Ukraine ❌ oligarch family members, close associates and employees ➡️ https://t.co/PA9HIoI99e 🧵 of key figures sanctioned ⬇️ #StandWithUkraine pic.twitter.com/Ebn9bzlLu4

Στις κυρώσεις περιλαμβάνονται ο Αλεξάντερ Αναντσένκο και ο Σεργκέι Κοζλόφ, που χαρακτηρίζονται από το Λονδίνο ηγέτες των “αυτόκλητων” φιλορωσικών αυτονομιστικών “δημοκρατιών” του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ.

“Έπειτα από τις φρικιαστικές πυραυλικές επιθέσεις με στόχο αμάχους στην ανατολική Ουκρανία, επιβάλλουμε σήμερα κυρώσεις σε εκείνους που στηρίζουν τις παράνομες αποσχισθείσες περιοχές και είναι ύποπτοι για θηριωδίες εναντίον του ουκρανικού λαού”, δήλωσε η υπουργός Εξωτερικών Λιζ Τρας, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

“Θα συνεχίσουμε να θέτουμε στο στόχαστρο όλους εκείνους που βοηθούν και υποκινούν τον πόλεμο του Πούτιν”.

❌ SANCTIONED: Sergey Kozlov, so-called 'Chair of the Government' of the so-called 'Luhansk People’s Republic', and working to undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.



➡️ https://t.co/PA9HIoI99e pic.twitter.com/XKTTjjM2Pp