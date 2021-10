Ο Μπόρις Τζόνσον είναι έτοιμος να κάνει την Βρετανία να «αλλάξει πορεία», ακόμα και αν αυτό συνθέτει μια εικόνα στη χώρα με… άδεια ράφια στα σούπερ μάρκετ και κλειστά πρατήρια καυσίμων. Για τον πρωθυπουργό – όπως αναφέρουν βρετανικά ΜΜΕ – «δεν υπάρχει εναλλακτική», με την οικονομία να υποβάλλεται σε αυτή την μετάβαση.

Στην ομιλία του στο συνέδριο του Συντηρητικού Κόμματος, όπως αναφέρει το BBC, o Μπόρις Τζόνσον αναμένεται να υποστηρίξει ότι έχει τα «κότσια» να γίνει αυτή η «αλλαγή πορείας» στην Βρετανία μετά από το Brexit προς μία οικονομία υψηλών μισθών. Ο Βρετανός πρωθυπουργός έχει επιχειρήσει ήδη σε συνεντεύξεις του να φανεί καθησυχαστικός και υποστηρίζει ότι η χώρα δεν βρίσκεται σε κρίση και ότι η κατάσταση είναι διαχειρίσιμη.

Όπως μάλιστα αναφέρουν βρετανικά ΜΜΕ, ο Μπόρις Τζόνσον, σε συνεντεύξεις του την Τρίτη σχετικά με την πρωτοφανή κρίση στην Βρετανία, επικαλέστηκε μια φράση της Μάργκαρετ Θάτσερ. «Δεν υπάρχει εναλλακτική» σημείωσε ο πρωθυπουργός, αναφερόμενος σε αυτή τη μετάβαση της βρετανικής οικονομίας.

Ερωτηθείς δε πιο συγκεκριμένα αν υπάρχει κρίση, απάντησε… αρνητικά. Παρατήρησε μάλιστα ότι «δεν είναι η δουλειά της κυβέρνησης να επεμβαίνει και να προσπαθεί να διορθώσει κάθε πρόβλημα στις επιχειρήσεις και στη βιομηχανία». Μια τοποθέτηση που – σύμφωνα με βρετανικά ΜΜΕ – προκάλεσε αντιδράσεις καθώς έτσι επιρρίπτεται στις επιχειρήσεις η ευθύνη για τις ελλείψεις οδηγών φορτηγών και βυτιοφόρων που προκαλούν τις άδειες αντλίες και τα άδεια ράφια.

Σημειώνεται ότι ο Μπόρις Τζόνσον υποβάθμισε τις ανησυχίες για την εμφάνιση ενός πληθωριστικού σπιράλ, για το οποίο έχει προειδοποιήσει και η Τράπεζα της Αγγλίας, μεταξύ άλλων. Είπε ότι αυτός αντίθετα κοιτάζει την ισχυρή οικονομική ανάπτυξη. «Δεν νομίζω ότι το πρόβλημα θα εμφανιστεί με τέτοιο τρόπο και πραγματικά πιστεύω ότι η φυσική ικανότητα αυτής της χώρας να διευθετήσει την επιμελητεία και τις εφοδιαστικές της αλυσίδες είναι πολύ ισχυρή» είπε χαρακτηριστικά σε πρόσφατη συνέντευξή του.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι με τις εταιρίες καυσίμων και τα σούπερ μάρκετ να προειδοποιούν για πλήγμα στις παραδόσεις προϊόντων λόγω της έλλειψης οδηγών, η κυβέρνηση είπε τον περασμένο μήνα ότι θα αλλάξει προσωρινά τους κανόνες της για την μετανάστευση και θα χορηγήσει 5.000 βίζες σε Ευρωπαίους οδηγούς για να εργαστούν στη Βρετανία.

