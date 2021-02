Βρετανία: Ο πρίγκιπας Κάρολος και η Καμίλα έκαναν το εμβόλιο κατά του κορονοϊού

Το εμβόλιο κατά του κορονοϊού έκαναν ο πρίγκιπας Κάρολος και η σύζυγος του Καμίλα. Ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου και η Δούκισσα της Κορνουάλης, σύμφωνα με την Daily Mail, πιθανόν εμβολιάστηκαν από την γιατρό της βασιλικής οικογένειας στο σπίτι τους.

Ο πρίγκιπας Κάρολος και η σύζυγος του Καμίλα, πιθανόν να έχουν κάνει το εμβόλιο της AstraZeneca, όπως η βασίλισσα Ελισάβετ και ο Δούκας του Εδιμβούργου. Χωρίς ωστόσο αυτό να έχει επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής.

Σύμφωνα με την Daily Mail, ο 72χρονος πρίγκιπας και η 73χρονη σύζυγος του βρίσκονται στην οικογενειακή τους κατοικία νοτιοδυτικά του Tetbury στο Gloucestershire. Αν και η Δούκισσα πρόσφατα βρέθηκε και στο σπίτι της στο Wiltshire.

