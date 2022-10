Την αποπομπή του από την κυβέρνηση της Λιζ Τρας επιβεβαίωσε ο υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας, Κουάζι Κουάρτενγκ, και αποτελεί τον τρίτο υπουργό Οικονομικών που αποχωρεί μόλις φέτος από την κυβέρνηση, εν μέσω μιας ολοένα αυξανόμενης πολιτικής και οικονομικής κρίσης στη χώρα.

Ο υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας, Κουάζι Κουάρτενγκ, δημοσίευσε στο Twitter την επιστολή του προς τη Λιζ Τρας, στην οποία αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «μου ζητήσατε να κάνω στην άκρη ως υπουργός σας των Οικονομικών. Δέχθηκα».

Η απομάκρυνσή του έρχεται μετά τη μετάδοση της είδησης από το BBC και τις πληροφορίες των ΜΜΕ, οι οποίες ανέφεραν ότι αποπέμφθηκε πριν από μια συνέντευξη Τύπου της Λιζ Τρας, κατά την οποία αναμένεται να καταργήσει τμήματα του οικονομικού πακέτου της κυβέρνησης, προσπαθώντας να επιβιώσει από την πολιτική αναταραχή και την αναταραχή στις αγορές που καθηλώνουν τη Βρετανία.

«Είναι σημαντικό τώρα να προχωρήσουμε μπροστά για να υπογραμμίσουμε τη δέσμευση της κυβέρνησης στη δημοσιονομική πειθαρχία. Το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Σχέδιο είναι κρίσιμης σημασίας για αυτό τον σκοπό, και ανυπομονώ να υποστηρίξω εσάς και τον διάδοχό μου προκειμένου να το επιτύχουμε από τα πίσω έδρανα», του κοινοβουλίου, είπε ο Κουάζι Κουάρτενγκ.

Ο Κουάζι Κουάρτενγκ έθεσε πρώτο το εθνικό συμφέρον, δήλωσε η Λιζ Τρας για τον πρώην υπουργό Οικονομικών, ο οποίος αποπέμφθηκε από την κυβέρνησή της έπειτα από λιγότερο από έξι εβδομάδες στον θώκο.

«Εκτιμώ βαθιά την απόφαση που λάβατε σήμερα. Θέσατε πρώτο το εθνικό συμφέρον», ανέφερε η Τρας σε μια επιστολή προς τον Κουάρτενγκ.

Liz Truss resignation letter to Kwasi Kwarteng



She says he has 'put the national interest first' and that she 'deeply respects' his decision to step down



'I am deeply sorry to lose you' pic.twitter.com/fvw1fHmpIX