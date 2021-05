Την τελευταία της πνοή σε νοσοκομείο στην Βρετανία άφησε 44χρονη πολυβραβευμένη ραδιοφωνική παρουσιάστρια του BBC. Η οικογένεια της Lisa Shaw υποστηρίζει ότι πέθανε αφού υπέστη θρόμβωση μετά τη λήψη του εμβολίου κατά του κορονοϊόυ της AstraZeneca.

Η 44χρονη παρουσιάστρια, όπως αναφέρει το BBC, πέθανε το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής (21/5) στο Royal Victoria Infirmary. Σύμφωνα με το BBC, οι υγειονομικές αρχές της Βρετανίας αναμένεται να διερευνήσουν περαιτέρω αν ο θάνατος της 44χρονης συνδέεται με τον εμβολιασμό της με το AstraZeneca.

Σημειώνεται ότι το Ηνωμένο Βασίλειο επί του παρόντος, προσφέρει στους πολίτες κάτω από 40 ετών εναλλακτική λύση του εμβολίου AstraZeneca, μετά από αναφορές εξαιρετικά σπάνιας θρόμβωσης αίματος στον εγκέφαλο σε συνδυασμό με χαμηλό αριθμό αιμοπεταλίων.

Coroner to consider if cause of BBC presenter Lisa Shaw’s death might have been complicated by AstraZeneca Covid-19 vaccinehttps://t.co/DXo3UZOktA