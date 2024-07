Βρετανία: Πώς ο 26χρονος δολοφόνησε τη σύζυγο και τις κόρες του παρουσιαστή του BBC – Η τηλεφωνική κλήση για βοήθεια και οι κραυγές

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τη σύζυγο και τις δύο κόρες σχολιαστή αγώνων του BBC που δολοφονήθηκαν με βαλλίστρα από έναν 26χρονο, σε ένα άγριο έγκλημα που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη στη Βρετανία.

Ο 26χρονος Kyle Clifford δολοφόνησε την πρώην κοπέλα του, την αδελφή της και την μητέρα της, κόρες και σύζυγο του σχολιαστή αγώνων του BBC, Joe Hunt, μέσα στο σπίτι τους την Τρίτη (9.7.24) και στη συνέχεια αυτοπυροβολήθηκε και πλέον βρίσκεται στα χέρια της αστυνομίας.

Η 61χρονη Carol Hunt και οι δύο κόρες της, η 25χρονη Louise και η 28χρονη Hannah, φέρεται να δέθηκαν πριν χτυπηθούν από βαλλίστρα σε μια στοχευμένη επίθεση στο σπίτι της οικογένειας στο Μπάσεϊ του Χερφορντσάιρ την Τρίτη.

Ο Kyle Clifford, πρώην σύντροφος της Louise, συνελήφθη από την αστυνομία μετά από ανθρωποκυνηγητό που είχε εξαπολυθεί, αφού φέρεται να κρυβόταν μέσα σε νεκροταφείο στο βόρειο Λονδίνο.

Ο Clifford παραμένει στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα τα οποία πιστεύεται ότι προκάλεσε ο ίδιος, στην προσπάθειά του να βάλει τέλος στη ζωή του με τη βαλλίστρα.

Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα «Guardian», το ένα από τα θύματα φέρεται να κάλεσε το 999 (το αντίστοιχο 100) και ενημέρωσε την αστυνομία για το περιστατικό «σε μια γενναία, τραγική, τελευταία πράξη, πριν ο δράστης διαφύγει από τη σκηνή».

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, μία από τις γυναίκες έστειλε μήνυμα στον σύντροφό της καλώντας τον να ενημερώσει άμεσα την αστυνομία.

Η σορός της Carol Hunt, η οποία έχει μία ακόμα κόρη με τον Joe Hunt, βρέθηκε στον διάδρομο του σπιτιού με ένα βέλος στο στήθος της, ενώ και στα άλλα δύο θύματα βρέθηκαν ενδείξεις από δέσιμο.

Βίντεο με τις κινήσεις του δράστη

Νωρίτερα την Τετάρτη δόθηκε στη δημοσιότητα βίντεο που δείχνει τον πρώην στρατιώτη Κάιλ Κλίφορντ να φεύγει από το σημείο της τριπλής δολοφονίας.

Στο βίντεο φαίνεται ο Κλίφορντ να φεύγει από το σπίτι των θυμάτων, αφού τις είχε δέσει και σκοτώσει, κουβαλώντας ένα μεγάλο αντικείμενο, τη βαλλίστρα, όπως τονίζει το βρετανικό μέσο, τυλιγμένο με ένα λευκό σεντόνι.