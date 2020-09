Σε καραντίνα για 14 ημέρες θα βάζει η Βρετανία, όσους πολίτες της επιστρέφουν από τις διακοπές τους σε επτά ελληνικά νησιά, στο πλαίσιο των μέτρων για τον κορονοϊό.

Την ανακοίνωση έκανε ο υπουργός Μεταφορών, Γκραντ Σαπς, το απόγευμα της Δευτέρας (07.09.2020) και όπως μετέδωσε το Sky News πρόκειται για εξής νησιά: Λέσβο, Τήνο, Σέριφο, Μύκονο, Κρήτη, Σαντορίνη και Ζάκυνθο. Όπως τόνισε ο Σαπς, η κυβέρνηση έχει πλέον καλύτερα στοιχεία για τοπικές εστίες μόλυνσης στο εξωτερικό και ότι μπορεί να προσθέτει και να αφαιρεί συγκεκριμένα νησιά από τη λίστα.

Η Ουαλία έχει ήδη επιβάλλει 14ημερη καραντίνα σε όσους επιστρέφουν από έξι ελληνικά νησιά και συγκεκριμένα την Κρήτη την Ζάκυνθο, την Μύκονο, την Λέσβο την Πάρο και την Αντίπαρο.

