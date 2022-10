Σκάνδαλο έχει ξεσπάσει στο Βασιλικό Ναυτικό της Βρετανίας, αφού μια από τις πρώτες γυναίκες που εντάχθηκαν στο πλήρωμα ενός υποβρυχίου κατήγγειλε ότι δέχτηκε σεξουαλική παρενόχληση και καψόνια.

Ο αρχηγός του Ναυτικού, ναύαρχος Μπεν Κι, τόνισε ότι «η σεξουαλική παρενόχληση δεν έχει θέση στο Βασιλικό Ναυτικό της Βρετανίας και δεν θα γίνει ανεκτή».

Σε ανάρτησή του στο Twitter χαρακτήρισε «αποκρουστικά» όσα αναφέρονται στην καταγγελία και αποκάλυψε ότι διέταξε τη διεξαγωγή έρευνας. «Όποιος κριθεί ένοχος θα πρέπει να λογοδοτήσει για τις πράξεις του, όποιος και αν είναι ο βαθμός του», τόνισε.

My response to recent allegations in the press on inappropriate behaviour in the Submarine Service: pic.twitter.com/HYQJklPjEk