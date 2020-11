Βρετανία: Συναγερμός για τρομοκρατικά χτυπήματα μετά τις επιθέσεις σε Βιέννη και Νίκαια

Στη Βρετανία οι υπηρεσίες ασφαλείας αυξάνουν σε “σοβαρό” το επίπεδο συναγερμού για τρομοκρατική απειλή. Αφορμή, οι τελευταίες ισλαμιστικές επιθέσεις στη Βιέννη και στη Νίκαια της Γαλλίας.

Η κλίμακα συναγερμού στη Βρετανία βρισκόταν από τον Νοέμβριο του 2019 στο “ουσιαστικό” επίπεδο προτού αναβαθμιστεί σε “σοβαρό”. Πρόκειται για επίπεδο 4 στην πεντάβαθμη κλίμακα, καθώς μια τρομοκρατική επίθεση θεωρείται “πολύ πιθανή”, σύμφωνα με τη MI5, την υπηρεσία πληροφοριών εσωτερικού, η οποία ανακοίνωσε την αλλαγή στον ιστότοπό της.

“Είναι ένα προληπτικό μέτρο που δεν βασίζεται σε μια συγκεκριμένη απειλή”, δήλωσε η Βρετανίδα υπουργός Εσωτερικών, Πρίτι Πατέλ.

