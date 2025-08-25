Κόσμος

Βρετανία: Συντριβή ελικοπτέρου με 1 τραυματία να μεταφέρεται στο νοσοκομείο – Επέβαιναν συνολικά 4 άτομα

Οι έρευνες στο σημείο συνεχίζονται για να διαπιστωθεί η αιτία του ατυχήματος
ελικόπτερο
Φωτό αρχείου / REUTERS/Monicah Mwangi

Τρομακτικές εικόνες έρχονται στο φως, με ένα ελικόπτερο να πέφτει σε χωράφι κοντά σε μια παραθαλάσσια πόλη στη νήσο Γουάιτ στην Βρετανία, σήμερα το πρωί Δευτέρα (25/8/2025). Σύμφωνα με πληροφορίες ένας άνθρωπος οδηγήθηκε στο νοσοκομείο.

Η αστυνομία ανέφερε ότι το ελικόπτερο συνετρίβη σε ένα χωράφι κοντά στο Βέντνορ, στην Βρετανία για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, όπως μεταδίδει το Reuters.

Ένας εκπρόσωπος της υπηρεσίας αεροδιακομιδής δήλωσε ότι περιέθαλψε και μετέφερε με ελικόπτερο ένα άτομο σε νοσοκομείο.

Μέσα στο ελικόπτερο φαίνεται να επέβαιναν 4 άτομα αλλα δεν γνωρίζουμε ακόμα τη κατάσταση της υγείας τους.

Βέβαια μια μάρτυρας δήλωσε σε τοπικό μέσο ότι είδε το ελικόπτερο να «περιστρέφεται» πριν συντριβεί σε έναν φράκτη ενώ ισχυρίστηκε ότι είδε τέσσερα άτομα να βρίσκονται μέσα στην καμπίνα.

Μια ομάδα έχει αποσταλεί για να διερευνήσει το ατύχημα, σύμφωνα με την Υπηρεσία Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων.

«Η πτήση, η οποία αναχώρησε από το αεροδρόμιο Sandown περίπου στις 09:00, μετέφερε τέσσερις επιβάτες, συμπεριλαμβανομένου του πιλότου, και πραγματοποιούσε μάθημα πτήσης», ανέφερε η εταιρεία σε δήλωσή της.

«Ο δρόμος είναι κλειστός λόγω του μεγάλου αριθμού οχημάτων των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης που βρίσκονται στο σημείο, οπότε παρακαλούμε αποφύγετε την περιοχή αυτή τη στιγμή», ανέφερε η αστυνομία στην ανακοίνωσή της.

