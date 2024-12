Βρετανία: Σύροι εξόριστοι πανηγυρίζουν την πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ

Την κατάρρευση του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ στη Συρία γιόρτασαν το απόγευμα της Κυριακής (08.12.2024) εκατοντάδες Σύροι που ζουν εξόριστοι στο Λονδίνο.

Οι Σύροι, τυλιγμένοι με τη σημαία της αντιπολίτευσης της Συρίας, χαιρέτιζαν ο ένας τον άλλο, φωνάζοντας «Μαμπρούκ!», δηλαδή «Συγχαρητήρια» για την εκδίωξη του Μπασάρ αλ Άσαντ από την εξουσία.

«Η Συρία είναι δική μας, όχι της οικογένειας Άσαντ», ήταν το σύνθημα που κυριάρχησε στη συγκέντρωση στην πλατεία Τραφάλγκαρ στο Λονδίνο, φωνάζοντας αγκαλιασμένοι και τη λέξη «Ελευθερία».

«Είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα, κάτι που δεν πίστευα ότι θα το ζήσω», δήλωσε ο Τάρεκ Αλτζνέιντι, 35 ετών.

Για τελευταία φορά βρέθηκε στη χώρα του το 2012 και δεν ξαναπήγε, λόγω του πολέμου. Πλέον, σκέφτεται «να επιστρέψει σύντομα».

Τα πράγματα «δεν μπορεί να γίνουν χειρότερα απ’ όσο ήταν με τον Άσαντ», είπε η Ντιάλα, μια 34χρονη σύμβουλος επιχειρήσεων που δεν θέλησε να αποκαλύψει το επώνυμό της.

