Βρετανία: Ταφόπλακα καταπλάκωσε και σκότωσε τετράχρονο – Αδιευκρίνιστες οι συνθήκες της τραγωδίας

Ένα αγόρι τεσσάρων ετών βρήκε τραγικό θάνατο όταν καταπλακώθηκε από ταφόπλακα σε νεκροταφείο στη Βρετανία.

Το αγόρι τραυματίστηκε θανάσιμα στο νεκροταφείο Rawtenstall Cemetery στο Λάνκσαϊρ στη Βρετανία το περασμένο Σάββατο (05.07.2025), σύμφωνα με την αστυνομία του Lancashire – Ο 4χρονος Eli David, έχασε τη ζωή του, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, αποκολλήθηκε ένας πέτρινος σταυρός από μία ταφόπλακα.

Άμεσα έσπευσαν διασώστες και παρά τις προσπάθειές τους, το νεαρό αγόρι δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Η αστυνομία, όπως γράφει το BBC, δεν θεωρεί τον θάνατο ύποπτο και ο φάκελος θα σταλεί στον ιατροδικαστή «σε εύθετο χρόνο».

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι οι αστυνομικοί κλήθηκαν στο νεκροταφείο «μετά από αναφορές ότι μια ταφόπλακα είχε πέσει πάνω σε ένα παιδί».

A four-year-old boy tragically died after a gravestone fell on him at Rawtenstall Cemetery in Haslingden on Saturday. Despite paramedics’ efforts, he could not be saved. Police confirmed the death is not being treated as suspicious, and a file will be sent to the coroner. pic.twitter.com/zgzBfBuNkY