Βρετανία: Το αεροδρόμιο Χίθροου καταργεί τον περιορισμό των 100 ml για τα υγρά στις χειραποσκευές

Το αεροδρόμιο ολοκλήρωσε την εγκατάσταση ανιχνευτών ασφαλείας αξίας 1 δισεκατομμυρίου λιρών και έτσι οι επιβάτες θα μπορούν να μεταφέρουν υγρά έως 2 λίτρα αλλά και μεγάλες ηλεκτρονικές συσκευές στις χειραποσκευές τους
αεροπλάνο
Αεροπλάνο στο αεροδρόμιο Χίθροου / REUTERS/Jack Taylor/File Photo

Ακόμα ένα βήμα μπροστά κάνει το αεροδρόμιο Χίθροου στη Βρετανία, καθώς καταργεί τον περιορισμό που υφίσταται για τα υγρά που μεταφέρονται στις χειραποσκευές, που λέει οτι πρέπει να είναι μέχρι 100 ml. Από εδώ και πέρα οι επιβάτες θα μπορούν να μεταφέρουν υγρά έως και 2 λίτρα.

Το πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο της Βρετανίας, το Χίθροου, ολοκλήρωσε την εγκατάσταση ανιχνευτών ασφαλείας αξίας 1 δισεκατομμυρίου λιρών, πράγμα που σημαίνει ότι οι επιβάτες μπορούν πλέον να μεταφέρουν υγρά έως 2 λίτρα και μεγάλες ηλεκτρονικές συσκευές στις χειραποσκευές τους.

Το αεροδρόμιο δήλωσε ότι είναι το μεγαλύτερο αεροδρόμιο στον κόσμο που έχει εγκαταστήσει την τεχνολογία αυτή για όλους τους επιβάτες. Ακολουθεί τα αεροδρόμια του Μπέρμιγχαμ, του Μπρίστολ, του Γκάτγουικ και του Εδιμβούργου στην εφαρμογή της αλλαγής.

Οι κανόνες ασφαλείας των αεροδρομίων σχετικά με τα υγρά εισήχθησαν το 2006 μετά από μια αποτυχημένη τρομοκρατική απόπειρα ανατίναξης αεροσκαφών που πετούσαν από το Λονδίνο προς τις ΗΠΑ με αυτοσχέδιες υγρές βόμβες.

Τα υγρά στις χειραποσκευές περιορίστηκαν σε 100 ml και έπρεπε να βρίσκονται σε πλαστικές σακούλες, ενώ οι επιβάτες έπρεπε να αφαιρούν τις μεγάλες ηλεκτρονικές συσκευές, όπως ταμπλέτες και φορητούς υπολογιστές, από τις αποσκευές τους κατά τον έλεγχο ασφαλείας.

Η μη τήρηση των κανόνων από τους ταξιδιώτες ήταν μία από τις μεγαλύτερες αιτίες καθυστερήσεων στην ασφάλεια των αεροδρομίων.

Το Heathrow εκτιμά ότι οι σαρωτές θα εξοικονομήσουν σχεδόν 16 εκατομμύρια πλαστικές σακούλες ετησίως.

Ο διευθύνων σύμβουλος του αεροδρομίου, Thomas Woldbye, δήλωσε: «Όλοι οι επιβάτες του Heathrow μπορούν πλέον να αφήνουν τα υγρά και τους φορητούς υπολογιστές τους στις αποσκευές τους κατά τον έλεγχο ασφαλείας, καθώς γινόμαστε το μεγαλύτερο αεροδρόμιο στον κόσμο που εφαρμόζει την τελευταία τεχνολογία σάρωσης ασφαλείας.

Αυτό σημαίνει λιγότερο χρόνο προετοιμασίας για τον έλεγχο ασφαλείας και περισσότερο χρόνο για να απολαύσουν το ταξίδι τους – και εκατομμύρια λιγότερες πλαστικές σακούλες μίας χρήσης».

