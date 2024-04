Βρετανία: Χάος στα αεροδρόμια εξαιτίας προβλήματος στον έλεγχο διαβατηρίων

Χάος έχει προκληθεί στα αεροδρόμια της Βρετανίας λόγω ενός τεχνικού προβλήματος στον έλεγχο των διαβατηρίων.

Σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ, το πρόβλημα έχει εμφανιστεί σε όλα τα αεροδρόμια της Βρετανίας, προκαλώντας τεράστιες ουρές επιβατών οι οποίοι περιμένουν για ώρες.

Η Border Force αντιμετωπίζει επί του παρόντος μια εθνική τεχνική διακοπή που επηρεάζει τα αεροδρόμια σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερους χρόνους αναμονής για τους επιβάτες που φτάνουν» ανέφεραν οι υπεύθυνοι του αεροδρομίου του Εδιμβούργου.

Δεν υπάρχει καμία ενημέρωση για το πότε θα αποκατασταθεί το πρόβλημα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό εάν υπάρχει πρόβλημα και εκτός των αεδροδρομίων.

New low at @EDI_Airport . This is the (not moving) queue just to get to the stairs to the passport hall pic.twitter.com/75uhrRAamj — Aidan Robson (@aidanrobson) April 25, 2024

Chaos at @EDI_Airport – huge queues out on to the tarmac for in bound passenger – passport control completely jammed up.

Zero communication from anyone at the airport #WelcomeToEdinburgh pic.twitter.com/eGrn17nQ8E — Andrew Heald (@andyheald) April 25, 2024