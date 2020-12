Βρετανία: Χάος στο Χίθροου με απίστευτες ουρές και συνωστισμό (βίντεο)

Μετάλλαξη του κορονοϊού έχει προκαλέσει πανευρωπαϊκό συναγερμό με αποτέλεσμα η μια μετά την άλλη οι χώρες να κλείνουν τα σύνορά τους με τη Βρετανία. Και αυτό προκάλεσε εικόνες χάους στο αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου.

Οι εικόνες χάους στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο στη Βρετανία καταγράφηκαν το βράδυ της Κυριακής (20.12.2020) και δεν άργησαν να κάνουν το γύρο του κόσμου. Το γεγονός πως πολλές χώρες απαγόρευσαν τις πτήσεις από τη Βρετανία εγκλώβισε εκατοντάδες ταξιδιώτες στο Χίθροου, με αποτέλεσμα τις εικόνες συνωστισμού και χάους.

Εκατοντάδες ήταν εκείνοι που επρόκειτο να πάρουν την τελευταία πτήση για Δουβλίνο, λίγο πριν τεθεί σε ισχύ, από τα μεσάνυχτα, η απαγόρευση. Όμως η πτήση ήταν υπεράριθμη, σύμφωνα με τη Daily Mail και αναζητήθηκε λύση, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν ουρές αναμονής.

Χιλιάδες επιβάτες έμειναν στο Χίθροου να περιμένουν οδηγίες από αεροπορικές εταιρίες. Δεν είναι μόνο εκείνοι που ήθελαν να φύγουν για Δουβλίνο αλλά κι εκείνοι που ήθελαν να φύγουν από το Λονδίνο (που μπήκε σε lockdown) για να πάνε στην επαρχία ενόψει των Χριστουγέννων. Γι’ αυτό και παρατηρήθηκε πολυκοσμία και στο σταθμό του Κινγκς Κρος στο Λονδίνο.

Δείτε τις εικόνες στο Χίθροου

Scenes at London Heathrow T2 this evening as thousands of travellers bring their flights forward to escape Tier 4. pic.twitter.com/D3Tv3Qwb8B — Rory Symon (@RorySymon) December 20, 2020

The queue to literally get in the door of Heathrow Terminal 2 right now pic.twitter.com/NGTJl8QGfL — Bláthnaid Corless (@blathhnaid) December 20, 2020

Heathrow Terminal 5, BA have booked hundreds and hundreds of people onto a flight that was fully booked to begin with. A disgrace pic.twitter.com/G6crrAlDuJ — Leah Kavanagh (@Leah_Kavanaghxx) December 20, 2020

Ο εντοπισμός του νέου, μεταλλαγμένου, στελέχους του κορονοϊού στη Βρετανία ώθησε πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, ανάμεσά τους αυτές της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Ιρλανδίας, να αναστείλουν τις πτήσεις τους με το Ηνωμένο Βασίλειο.

Επίσης, δεν είναι μόνο οι πτήσεις που ακυρώνονται.

Η δε Γαλλία ανέστειλε από τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα· 01:00 σήμερα Δευτέρα ώρα Ελλάδας) και για τουλάχιστον 48 ώρες όλες τις μετακινήσεις προσώπων, «συμπεριλαμβανομένων αυτών που συνδέονται με τις μεταφορές εμπορευμάτων», οδικώς, αεροπορικώς, διά θαλάσσης ή σιδηροδρομικώς. Μόνο «ασυνόδευτα φορτία» θα επιτρέπεται να διέρχονται, διευκρίνισε η γαλλική κυβέρνηση.

Αμέσως μετά, το αγγλικό λιμάνι του Ντόβερ, το οποίο εξυπηρετεί κυρίως τη Γαλλία, ανακοίνωσε πως κλείνει για τις αναχωρήσεις «μέχρι νεοτέρας». Σύμφωνα με την βρετανική ένωση οδικών μεταφορών, από το λιμάνι αυτό διέρχονται περίπου 10.000 φορτηγά την ημέρα!

Έκτακτη σύσκεψη της COBRA

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον, θα προεδρεύσει σήμερα σε κατεπείγουσα συνεδρίαση για την αντιμετώπιση της κρίσης γύρω από τον εφοδιασμό και τις εξαγωγές της Βρετανίας, μετά την απόφαση πολλών χωρών, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, να αναστείλουν όλες τις συνδέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο εξαιτίας του εντοπισμού καινούργιου στελέχους του νέου κορονοϊού.

«Ο πρωθυπουργός θα προεδρεύσει (…) σε συνεδρίαση COBR (σ.σ. διαχείρισης κρίσης) για να συζητηθεί η κατάσταση σχετικά με τις διεθνείς μετακινήσεις και ιδιαίτερα η σταθερή ροή φορτίων προς και από το ΗΒ», ανέφερε μια εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ.

Ο υπουργός Μεταφορών της Βρετανίας Γκραντ Σαπς προέτρεψε τους συμπολίτες του, ειδικά τους εργαζόμενους στον τομέα της μεταφοράς φορτίων, να μην πάνε στα λιμάνια του Κεντ, στη νότια Αγγλία, προειδοποιώντας μέσω Twitter πως αναμένονται «μεγάλα» προβλήματα στην περιοχή.

Οι περιορισμοί ανακοινώθηκαν σε μια εξαιρετικά δύσκολη στιγμή για αρκετές βρετανικές εταιρείες, που βρίσκονται στη διαδικασία να φτιάξουν στοκ πριν από την 31η Δεκεμβρίου, όταν τερματίζεται η μεταβατική περίοδος έπειτα από το Brexit και τίθενται σε ισχύ νέοι κανόνες για τα τελωνεία.

Στα αγγλικά λιμάνια η κίνηση ήταν τεράστια το τελευταίο διάστημα, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται συχνά μεγάλες καθυστερήσεις και μποτιλιαρίσματα στους δρόμους που οδηγούν σε αυτά, καθώς πολλές εταιρείες φτιάχνουν στοκ ενόψει της οριστικής αποχώρησης του ΗΒ από την ενιαία αγορά της ΕΕ στα τέλη της χρονιάς.

Δέκα ημέρες προτού εκπνεύσει η προθεσμία, οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Λονδίνο και τις Βρυξέλλες για τις διμερείς εμπορικές σχέσεις μετά το Brexit παραμένουν σε αδιέξοδο και, σε περίπτωση αποτυχίας τους, η ξαφνική επιβολή ποσοστώσεων και τελωνειακών δασμών εγείρουν φόβους πως θα επικρατήσει χάος στον εφοδιασμό της χώρας.