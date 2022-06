Η υπουργός Γεωργίας της Βρετανίας Βικτόρια Πρέντις ζήτησε σήμερα να διεξαχθεί άμεση έρευνα για τις καταγγελίες ότι η Ρωσία κλέβει σιτηρά από την Ουκρανία, μετά την έναρξη του πολέμου, που είχε ως συνέπεια να εκτοξευθούν σε επίπεδα ρεκόρ οι παγκόσμιες τιμές τροφίμων.

Τα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας στην Ουκρανία, τον τέταρτο μεγαλύτερο εξαγωγέα σιτηρών στον κόσμο, έχουν αποκλειστεί μετά την εισβολή, με περίπου 20 εκατομμύρια τόνους σιτηρών να παραμένουν εγκλωβισμένα στη χώρα.

Η Πρέντις δήλωσε σε διάσκεψη του Διεθνούς Συμβουλίου Σιτηρών (IGC) στο Λονδίνο ότι άκουσε από πρώτο χέρι τις καταγγελίες για κλοπή σιτηρών από τη Ρωσία από πηγές στην περιοχή της Χερσώνας στη νότια Ουκρανία, χαρακτηρίζοντας αυτές ως πολύ σοβαρές.

Η Ρωσία είχε προηγουμένως αρνηθεί τους ισχυρισμούς ότι κλέβει ουκρανικά σιτηρά.

Τα Ηνωμένα Έθνη προσπαθούν να μεσολαβήσουν σε μια συμφωνία που θα επιτρέψει τη μεταφορά ουκρανικών σιτηρών από λιμάνια όπως η Οδησσός. Η Ρωσία έχει δηλώσει ότι επιθυμεί την άρση των δυτικών κυρώσεων στο πλαίσιο μιας συμφωνίας.

Η Τουρκία πιέζει επίσης για την επίτευξη μιας συμφωνίας μεταξύ Μόσχας και Κιέβου για ένα σχέδιο για την επανέναρξη των εξαγωγών σιτηρών από τα λιμάνια της Ουκρανίας – σήμερα για το θέμα αυτό είχαν τηλεφωνική συνομιλία οι υπουργοί Άμυνας Ρωσίας και Τουρκίας, Σοϊγκού και Ακάρ – αν και οι προοπτικές για μια συμφωνία φαίνονται αμυδρές, με κάθε πλευρά να κατηγορεί την άλλη για διακοπή του παγκόσμιου εφοδιασμού τροφίμων.

Η Ουκρανία και η Δύση κατηγορούν τη Μόσχα ότι χρησιμοποιεί ως όπλο τις προμήθειες τροφίμων.

The Kremlin is using food supplies as a stealth missile against developing countries.



This is driving up food prices, pushing people into poverty, and destabilising entire regions.



Russia is solely responsible for this food crisis.



Despite its campaign of lies.@UN #UNSC pic.twitter.com/luL28xXUWB