Η Ρωσία είναι πιθανό να στοχεύει στην άσκηση ενισχυμένης πολιτικής και οικονομικής επιρροής στην περιοχή της Χερσώνας στα νότια της Ουκρανίας μακροπρόθεσμα, αφού απέκλεισε την επιστροφή της στον έλεγχο της Ουκρανίας, ενώ ενεργοποίησε μία αλλαγή νομίσματος στο ρούβλι.

“Από την κατάληψη της Χερσώνας στις αρχές Μαρτίου, η Ρωσία επεδίωξε να νομιμοποιήσει τον έλεγχο της πόλης, αλλά και τις γύρω περιοχές, μέσω της εγκατάστασης μιας φιλορωσικής διοίκησης,” ανέφερε το βρετανικό υπουργείο Άμυνας σε μία σημερινή ανάρτηση-ενημέρωση του στο Twitter.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η διατήρηση του ρωσικού ελέγχου στην περιοχή, αλλά και του δικτύου μεταφορών θα ωφελήσει τη διατήρηση της προώθησης ρωσικών δυνάμεων προς τα βόρεια και τα δυτικά, ενώ θα βελτιώσει και τον έλεγχο ασφάλειας στη γειτονική Κριμαία, σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 01 May 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/BmT3CLuyu7



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/IfyhPJ4hF3