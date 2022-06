Τα ίχνη ενός Βρετανού δημοσιογράφου και ενός Βραζιλιάνου ειδικού χάθηκαν στον Αμαζόνιο. Και οι δύο άνδρες είχαν δεχτεί απειλές από υλοτόμους και εργαζόμενους σε παράνομα ορυχεία που συνορεύουν με τα εδάφη των ιθαγενών.

Ο ανεξάρτητος δημοσιογράφος Ντομ Φίλιπς χάθηκε στον Αμαζόνιο, ενώ πραγματοποιούσε έρευνα για βιβλίο στην κοιλάδα του ποταμού Γιαβαρί, μαζί με τον Μπρούνο Αραούζο Περέιρα, έναν αναγνωρισμένο ειδικό στους αυτόχθονες. Ο Φίλιπς συνεργαζόταν τακτικά με τη βρετανική εφημερίδα Guardian.

Οι δύο άνδρες ταξίδευαν με πλοιάριο στη λίμνη Ζαμπούρου, στην Πολιτεία Αμαζόνας και αναμενόταν να επιστρέψουν το βράδυ της 5ης Ιουνίου, γύρω στις 21:00 τοπική ώρα (02:00 της 6ης Ιουνίου, ώρα Ελλάδας) στην πόλη Αταλάια ντου Νόρτε, ανέφερε η Ένωση Οργανώσεων Ιθαγενών της Κοιλάδας Γιαβαρί (UNIVAJA) και το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Απομονωμένων Αυτοχθόνων Λαών (OPI).

«Τους είχαν απειλήσει την περασμένη εβδομάδα», πρόσθεσαν οι δύο οργανώσεις στην ανακοίνωσή τους.

Ο Περέιρα, που γνωρίζει άριστα την περιοχή και έχει μακρόχρονη συνεργασία με τη FUNAI, τον κυβερνητικό οργανισμό που είναι αρμόδιος για τους αυτόχθονες, δεχόταν συχνά απειλές από υλοτόμους και από εργαζόμενους σε παράνομα ορυχεία που συνορεύουν με τα εδάφη των ιθαγενών. Η FUNAI ανέφερε ότι συνεργάζεται με τις τοπικές αρχές στις έρευνες για τον εντοπισμό τους.

Το ραντεβού με φύλαρχο του Αμαζονίου δεν έγινε ποτέ

Σύμφωνα με τις οργανώσεις UNIVAJA και OPI, οι δύο άνδρες έφυγαν από την Αταλάια ντου Νόρτε για να πάρουν συνεντεύξεις από κατοίκους γύρω από μια βάση της FUNAI. Επέστρεψαν στη λίμνη Ζαμπούρου το βράδυ της 3ης Ιουνίου. Κατόπιν, το πρωί της 4ης Ιουνίου, πήραν τον δρόμο της επιστροφής και έκαναν μια στάση σε μια κοινότητα όπου ο Μπρούνο Περέιρα ήθελε να συναντηθεί με τον αρχηγό των ιθαγενών για να συζητήσει μαζί του το θέμα των «περιπολιών» για την αντιμετώπιση των εισβολέων. Ο φύλαρχος όμως δεν πήγε ποτέ στο ραντεβού και οι δυο τους αποφάσισαν να επιστρέψουν στην Αταλάια ντου Νόρτε, που απέχει δύο ώρες με το πλοιάριο. Το σκάφος τους ήταν καινούριο, διέθεταν αρκετά καύσιμα (70 λίτρα) για το ταξίδι και είχαν δορυφορικό τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό.

Η Guardian τονίζει ότι «ανησυχεί πολύ» για την τύχη του συνεργάτη της, άρθρα του οποίου είχαν δημοσιευτεί επίσης στις εφημερίδες The New York Times, The Washington Post και άλλες.

«Καταδικάζουμε κάθε επίθεση και βία εναντίον δημοσιογράφων και προσώπων που εργάζονται για τα μέσα ενημέρωσης. Ελπίζουμε ότι ο Ντομ και εκείνοι που ταξίδευαν μαζί του θα βρεθούν σύντομα, σώοι και ασφαλείς», πρόσθεσε.

πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ / φωτογραφίες: Reuters