Κόσμος

Βρετανός υπουργός Άμυνας: Αναχαιτίστηκαν δύο πύραυλοι προς την Κύπρο

REUTERS
REUTERS/Chris J. Ratcliffe

Σε μια δραματική αποκάλυψη που υπογραμμίζει την επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, ο Βρετανός υπουργός Άμυνας, Τζον Χίλι, γνωστοποίησε ότι το Ιράν εκτόξευσε δύο πυραύλους με κατεύθυνση την Κύπρο, την ώρα που οι βρετανικές στρατιωτικές βάσεις στο νησί βρίσκονται σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού.

Ο υπουργός Άμυνας της Βρετανίας αποκάλυψε ότι δύο πύραυλοι από το Ιράν εκτοξεύθηκαν προς την Κύπρο, όπου βρίσκονται βρετανικές στρατιωτικές βάσεις.

«Είμαστε αρκετά σίγουροι ότι δεν είχαν ως στόχο τις βάσεις μας», δήλωσε ο Τζον Χίλι, προσθέτοντας ωστόσο πως «αυτό δείχνει πόσο αδιάκριτα» χτυπούν οι Ιρανοί για αντίποινα.

Σημείωσε επίσης ότι 300 Βρετανοί στρατιωτικοί βρίσκονταν κοντά στους στόχους των Ιρανών στο Μπαχρέιν.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
98
81
70
66
58
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Εκτός ελέγχου η κατάσταση στη Μέση Ανατολή: Το Ιράν θρηνεί για τον Χαμενεΐ και συνεχίζει να βομβαρδίζει - Νέες εκρήξεις στην Τεχεράνη
Αυξάνεται η λίστα των νεκρών από τις ισραηλινές και ιρανικές επιθέσεις - Έτοιμο για τη διαδοχή του Χαμενεΐ το Ιράν - Όλες οι εξελίξεις
REUTERS 5
Αυτό είναι το οπλοστάσιο του Ιράν - Βαλλιστικοί πύραυλοι, drones και το δόγμα της αποτροπής
Η Τεχεράνη επένδυσε συστηματικά επί δεκαετίες σε βαλλιστικούς πυραύλους, πυραύλους cruise και UAV, δημιουργώντας ένα πλέγμα ισχύος που επηρεάζει όχι μόνο το Ισραήλ και τις αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή
Ιρανικός πύραυλος
Newsit logo
Newsit logo