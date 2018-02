Βρέθηκαν τα συντρίμμια του αεροσκάφους στο Ιράν

Iran Aseman Airlines #هواپیمایی_آسمان متاسفانه سقوط هواپیمای ATR72 به رجیستر EP-ATS به خلبانی کاپیتان فولاد تایید میشود. هواپيماي ATR72 هواپيمايي #آسمان كه صبح امروز تهران را به مقصد ياسوج ترك كرده بود، پنجاه دقيقه پس از پرواز، از صفحه رادار محو شده است. آسمان ٦٦ مسافر و خدمه هواپیمای ATR آسمان کشته شدند مدیر روابط عمومی هواپیمایی آسمان از کشته شدن تمام مسافران و خدمه پرواز هواپیمای ATR این شرکت خبر داد که صبح امروز در حوالی سمیرم سقوط کرد. هواپیمای ای تی ار ساعت 8 صبح امروز از فرودگاه مهراباد تیک‌اف کرد و حدود 50 دقیقه بعد به دلیل احتمالی شرایط جوی به کوه دنا برخورد کرد. وی تصریح کرد: متاسفانه تمام مسافران و خدمه این پرواز کشته شدند. این هواپیما حامل 60 مسافر، 2 مهماندار، 2 نفر امنیت پرواز و دو نفر خلبان و کمک خلبان بوده است. هواپیمای این شرکت به کوه دنا برخورد کرده و سقوط این هواپیما تایید می‌شود. تیم‌های جست‌وجو به محل حادثه اعزام خواهند شد. اخبار تکمیلی اعلام میگردد #AsemanAirlines

