Walla: Στο παρά 5′ ο Ντόναλντ Τραμπ ανέβαλε την επίθεση στο Ιράν – Δεν είχε εγγυήσεις για την κατάρρευση του καθεστώτος

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι προειδοποίησαν ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να μην διαθέτουν επαρκή περιφερειακά μέσα για να αντιμετωπίσουν μια μεγάλη ιρανική αντεπίθεση
Ντόναλντ Τραμπ
REUTERS/Nathan Howard

Την τελευταία, όπως όλα δείχνουν, στιγμή δεν έγινε η επέμβαση των ΗΠΑ στο Ιράν με τον Ντόναλντ Τραμπ να αναλάβει την επίθεση στο παρά πέντε.

Την πληροφορία για την αναβολή της επίθεσης των ΗΠΑ στο Ιράν μετέδωσε ο Amir Bohbot, στρατιωτικός αναλυτής του ισραηλινού ειδησεογραφικού site Walla.

Μετά την παρέμβαση Τραμπ άνοιξε εκ νέου ο εναέριος χώρος του Ιράν που είχε εκκενωθεί κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ όσα (και όποια) αεροπορικά μέσα φέρονται να είχαν απογειωθεί από την αμερικανική βάση Al Udeid του Κατάρ, διατάχθηκαν να επιστρέψουν και να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Η αποστολή φέρεται να ακυρώθηκε λίγα λεπτά πριν την εκτέλεσή της. Χαρακτηριστικά ο Amir Bohbot έγραψε στο X/Twitter:

«Φαίνεται ότι ο Τραμπ σταμάτησε χθες βράδυ επίθεση την τελευταία στιγμή».

Σύμφωνα με ισραηλινές πηγές, ο Τραμπ φέρεται να ανέβαλε την επιχείρηση ενημερώνοντας τους συμβούλους του ότι θα εγκρίνει μόνο εκείνες τις ενέργειες που θα καταφέρουν ένα αποφασιστικό πλήγμα στο καθεστώς του Ιράν.

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι δεν μπόρεσαν να εγγυηθούν την κατάρρευση του καθεστώτος μετά από μια επίθεση και προειδοποίησαν ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να μην διαθέτουν επαρκή περιφερειακά μέσα για να αντιμετωπίσουν μια μεγάλη ιρανική αντεπίθεση.

Υπενθυμίζεται πως το Ισραήλ έχει ανακοινώσει πως δεν θα μετάσχει σε μία επίθεση εναντίον του Ιράν, αλλά βρίσκεται σε ετοιμότητα να απαντήσει σε μια πιθανή ιρανική αντεπίθεση.

Από την πλευρά του το Ιράν έχει διαμηνύσει πως αν δεχθεί επίθεση από τις ΗΠΑ, θα απαντήσει πλήττοντας αμερικανικές βάσεις που υπάρχουν στην περιοχή. Το μήνυμα αυτό φέρεται να έχει επικοινωνηθεί μέσω Κατάρ, Σαουδικής Αραβίας και Τουρκίας.

Πηγή: OnAlert.gr

Συνελήφθη για ναρκωτικά η αθλήτρια του βόλεϊ Ντεριά Τσαϊργκάν την οποία τουρκικά μέσα χρεώνουν ως ερωμένη του Εκρέμ Ιμάμογλου
Την καταγγελία έκανε μια influencer και αναπαράγεται από φιλοκυβερνητικά και αντιπολιτευόμενα μέσα ενημέρωσης, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημη αντίδραση από την πλευρά του δημάρχου Κωνσταντινούπολης
Ο Εκρμέμ Ιμάμογλου και η Ντεριά Τσαϊργκάν
Ανανεώθηκε πριν 40 λεπτά
5
